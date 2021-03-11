Murat Yetkin: Akşener’in “Fosforlu Cevriye” çıkışı putları kıran türden

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in hakkında açılan “Fosforlu Cevriye” kampanyasına yönelik sözlerine ilişkin olarak, “Fosforlu Cevriye’ çıkışı putları kıran türden” değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, “Meral Akşener 10 Mart günü İyi Parti grubuna hitabı, kim ne derse desin Türkiye’de kadın mücadelesi adına bir dönüm noktasıydı. Bugünün Türkiye’sinde büyük cesaret işidir siyasi rakiplerinin kendisine 'Fosforlu Cevriye' lakabı takıp kampanya yaparak 'fahişe' demek istediğini çıkıp Meclis kürsüsünde söylemek. Bunu söylerken kendi partililerine 'önünüze bakmayın, utanıyorsunuz, biliyorum' diye cesaret vermek da az cesaret işi değildir. Akşener’in (bir zamanlar adına TBMM Başkan Vekilliği yaptığı) MHP kaynaklı olarak sosyal medyada Fosforlu Cevriye etiketiyle aleyhine açılan karalama kampanyasını bu çıplaklıkla teşhir etmesi de cesaret işidir. Böyle böyle yıkılır tabular, kırılır putlar. Hakaretler bu tür yüzleşmelerle hakaret edileni yüceltir. Akşener’in bu konuşmasından sonra Fosforlu Cevriye Türkiye’de kadın hareketinin simgelerinden, 'Hepimiz Fosforlu Cevriye’yiz' kadın hakları savunucularının sloganlarından biri haline gelirse şaşmamak gerekir." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şu ifadeleri kullandı:

"Fosforlu Cevriye karakterini aynı adlı romanında yaratan Türkiye’nin ilk kadın gazeteci-yazarlarından Suat Derviş’in anısı da böylece yaşatılmış olur. Akşener’e de Fosforlu Cevriye diye küçümsenmeye, karalanmaya çalışan herkesle dayanışma göstermek gerekir. Siyasi rakibini Fosforlu Cevriye lakabıyla karalamaya kalkanlar herhalde silahlarının böyle geri tepmesini beklemiyordu. Dedik ya böyle böyle yıkılır tabular, kırılır putlar."

Ne olmuştu?

Akşener grup toplantısında şunları söylemişti:

"Bu korkakların bu açıkça dürüstçe mücadele edemeyen korkakların yüzlerine ayna tutmaktır amacım. Geçen hafta, önünüze bakmayın utanıyorsunuz biliyorum, fosforlu Meral diye bir tag çalışması yapıldı. Bu tag'ın nereden niçin geldiğini beş yıl evvel yol yürüdüğümüz arkadaşlarımız bilirler. Bahçeli, Konya'dan üst kurul delegelerini çağırdı ve orada bana 'Fosforlu Cevriye' dedi. Konyalı iki genç delege bunu tam da kast edildiği manada fahişe olarak algıladılar ve ağlayarak bana geldiler. Ben onlara kast ettikleri gibi olmadığını izah etmeye çalıştım. 47 doğumlu sayın Bahçeli'nin hepimizin geçmişte abi dediğimiz Bahçeli, o çok genç çocukların gözünde yerle bir olmasın diye 'Fosforlu Cevriye'nin 'fahişe' olmadığını, sert eli sopalı bir kadın olduğunu söylemek zorunda kaldım. Ben onu korurken gelip giden herkese kahkahalar içinde tam bir yıl boyunca bunu söyledi."

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