Murat Yetkin: AK Partililer, Kürt oylarına o kadar muhtaç hale gelmiş durumdalar ki “Bıji Serok Erdoğan” sloganından medet umuyorlar

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "AK Partililer Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ı 9 Temmuz’da Diyarbakır’da “Bıji Serok Erdoğan” diye karşılamışlar. Kürtçe “Yaşasın Başkan Erdoğan” demek. Sloganın aslı, yasadışı PKK taraftarlarının, İmralı cezaevindeki liderleri Abdullah Öcalan için kullandığı “Bıji Serok Öcalan” şeklinde AK Partililer demek ki Kürt oylarına o kadar muhtaç hale gelmiş durumdalar ki “Bıji Serok Erdoğan” sloganından medet umuyorlar, seçmen çekeceklerini, düşünüyorlar." değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında, "Davutoğlu’nun Gelecek Partisi sosyal medyada iki gündür 'Bahçeli’nin sessizliğini' alay konusu yapıyor; bakalım Erdoğan’a ne diyecek, onu da bölücülerle iş birliği yapmakla suçlayacak mı diye. Erdoğan’ın Kürt oylarına fena halde ihtiyacı var. Bahçeli ise bir yandan ortağının yolunu kesmemek, ama kendi kitlesinin ideolojik tutumunu da diri tutmak açmazında. Davutoğlu, şimdi iğneliyor Bahçeli’yi, “Serok Erdoğan” lafına ne diyecek diye. Bahçeli bu fırsattan istifade Emniyet kadrolarından yargı kadrolarına ne isterse alıyor, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya destek örneğinde olduğu gibi Erdoğan’a muhtıra verebiliyor; yanlış anlamayın savcılar, “hatırlatma” anlamında. Erdoğan yüzde 50+1 ile iktidarı Bahçeli’nin diyeti karşılığında aldığını anladı sanırım ana artık çıkması çok zor.