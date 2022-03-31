Murat Yetkin: AK Parti’nin Mansur Yavaş’a gösterdiği ilgi Ankara’daki siyasi dengelerde içten içe büyümekte olan bir enerji birikimini gösteriyor

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "AK Parti’nin Yavaş’a gösterdiği ilgi Ankara’daki siyasi dengelerde içten içe büyümekte olan bir enerji birikimini gösteriyor. Bu enerji birikimi 30 Mart’ta ilginç bir şekilde İyi Parti’de açığa çıktı." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin yazısında, "Meral Akşener TBMM grubuna, 'Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanını biz seçeceğiz, gelecekteki başbakanı da ben olacağım' özgüveniyle konuştuktan sonra İyi Parti Genel Merkezinde ciddi bir operasyon yaptı. Teşkilat Başkanlığını partide şahinlerin lideri olarak bilinen Koray Aydın’dan alarak kendisine bağladı. Aydın Siyasi İşler Başkanı olarak hala Başkanlık Divanında önemli yer tutuyor ama Akşener’in Gençlik Kolları ve Siyaset Akademisini de kendisine bağlamış olması hem parti doktrini hem yeni kadroların yetiştirilmesi hem de seçime doğru teşkilatın ipleri eline almak istediğine işaret. Zaten seçim işleri başkanlığını, yine milliyetçi kanadın şahinlerinden sayılan ama Aydın ile de yıldızı barışmayan Mehmet Tolga Akalın’dan alıp akademi kökenli Şenol Sunat’a vermesi de bunu gösteriyor" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin şu ifadeleri kulandı:

"Meral Akşener’in İyi Partiyi merkez sağa yerleştirme, hatta Süleyman Demirel’in Adalet Partisine benzer bir yere konumlama gayreti var. Son operasyonda bunun başka işaretleri de ortaya çıktı"