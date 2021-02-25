Murat Yetkin: AK Parti ilk defa savunma pozisyonuna geçiyor

Gazeteci- yazar Murat Yetkin, "Siyasi partiler, özellikle de iktidardaki siyasi partiler giderek daha fazla konuda savunma pozisyona geçme ihtiyacı hissediyorlarsa sadece ülke koşullarında değil, partinin içinde de ters giden bir şeyler olduğuna işaret eder." görüşünü savundu. Yetkin, AKP'nin ilk defa savunma pozisyonuna geçtiğini belirtti.

AKP İstanbul İl Başkanlığı seçimine değinen Yetkin, "Erdoğan’ın seçim üzerinden iki yıl geçtikten sonra nihayet İstanbul’da Parti teşkilatının hatalı olduğunu kabul etmiş olmasıydı. Bu değişim, 94 hatırlatmasının da gösterdiği gibi, aslında bir savunma önlemiydi" değerlendirmesini yaptı.

Yetkin yazısında şunları kaydetti:

"Erdoğan’ın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ısrarlı “128 milyar dolar nerede?” soruları üzerine, miktar vermeden, devlet kasasından doları dizginlemek için döviz harcandığını söyledi. Erdoğan neden mesele damadı olunca savunma pozisyonuna geçme ihtiyacı hissetti? AK Parti Kongresi öncesinde tabana her şeyin kontrol altında olduğunu vurgulamak için olabilir mi? Oysa daha önce defalarca yaptığı gibi aldırmayıp geçiştirseydi, şimdi hem yabancı yatırımcının “Albayrak mı? Acaba, reform diye kandırıldık mı?” tereddüdüne yol açmayacak, hem de CHP’nin tezini haklı çıkarmış olmayacaktı. Bu gelişmenin hemen ardından Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın “Reformları Cumhurbaşkanı Mart’ın ikinci haftası açıklayacak” demesi savunma pozisyonuna geçiş değil midir? Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun harekât üzerine sorduğu 5 soruya da “Sorumlusu Erdoğan’dır” suçlamasına da çok kızdı. “Üstüme yıkmaya çalışıyor” dedi. Konu birden HDP milletvekillerinin dokunulmazlığının kaldırılması meselesine döndü. Ama Erdoğan Gara konusunda da savunma pozisyonuna geçmiş durumda. Çünkü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistem, her halükârda bütün yürütme sorumluluğunu Cumhurbaşkanına veriyor.İzlemeye devam ediyoruz."