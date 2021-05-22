Murat Yetkin: AK Parti’de yangın var; sadece Soylu değil, başka bakanlar da hedefte

Gazeteci Murat Yetkin, “AK Parti’de yangın var: Peker, Kavala ve muhabirin isyanı” başlıklı bugünkü yazısında organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya ilişkin iddiaları, Osman Kavala davası ve Anadolu Ajansı muhabiri Musab Turan’ın gündeme oturan açıklamasını değerlendirdi.

Peker’in Soylu’ya ilişkin iddialarının üzerinden bir hafta geçtiğine ve Soylu’nun 17 Mayıs’ta suç duyurusunda bulunduğuna dikkati çeken Yetkin, “Bugün 22 Mayıs, henüz bir tek savcı soruşturma başlatmadı. Tuhaf gelmiyor mu size de” dedi.

Anadolu Ajansı muhabiri Turan’ın Soylu çıkışını da, “Kendisinin ve babasının gönülden AK Partili olmasıyla övünen muhabirin hükümetin bugüne kadar gözbebeği olmuş popular isimlerinden Soylu hakkında bu şekilde konuşması, parti içindeki Milli Görüş kökenli muhafazakâr ekibin, hatta onların da ilerisindeki İslami cemaat ve tarikatların, kökü kendilerinden olmayan isimleri artık parti içinde görmek istemediğini gösteriyor” şeklinde yorumlayan Yetkin, “Muhabirin 'fabrika ayarlarına dönülmesi talebi' aslında AK Parti’nin 2001’deki, toplumun değişik kesimlerini de nispeten kucaklayan yapısına değil, AK Parti öncesi Erbakancı yapısına dönmesi arzusudur” ifadelerini kullandı. Yetkin, “Bu ekibin hedefinde olan yalnızca merkez-sağ kökenli Soylu değildir. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, (başka açılardan da hedefte olan) Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy ilk ağızda sayılabilecek isimler” diye yazdı.

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