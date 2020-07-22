Murat Yetkin: AK Parti’de bir kadın hakları çatlağı baş göstermiş durumda

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yıllarca kadınlardan daha çok oy aldığını anımsattı. Yetkin, İstanbul Sözleşmesi tartışmasının AKP'de bir 'kadın hakları' çatlağı başlattığını dile getirdi.

Yetkin, "Erdoğan yıllarca kadınlardan daha çok oy aldı. Örtünen kadınlar artık onun sayesinde üniversitelere, iş yerlerine engellenmeden girebiliyor, çalışabiliyordu. Ama Medeni Kanun’un getirdiği miras gibi, nafaka gibi resmî nikahtan doğan haklarını kullanmaya alışmış kadınlardan bu haklarını geri almaya çalışmak o kadar kolay değil. Onlara, kadına şiddete karşı İstanbul Sözleşmesinin iptal edilmesinin onların yararına olduğunu anlatmak kolay değil. Evli oldukları erkeğin dayağını yedikten sonra yere batasıca erkek töreleri adına, 'aile birliğini korumak' adına sabretmeleri gerektiğini anlatmak kolay değil." görüşünü savundu.

Yetkin, "O kadınların hepsi bir daha Erdoğan’a oy verir mi? Erdoğan aslında bunu gayet iyi görmeye başladı. Kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın da yöneticisi olduğu KADEM, baskılar karşısında İstanbul Sözleşmesini sahiplenmeyi bıraktı ama gelen haberlere göre içinde tam uyum yok. Sadece öteden beri kadın-erkek eşitliğini savunan dernekler değil, AK Partili kadınlar da dernekleri aracılığıyla ya da birey olarak Erdoğan’a ve eşi Emine Hanım’a mektuplar yazıyor, randevu talebinde bulunuyorlar. AK Parti’de bir kadın hakları çatlağı baş göstermiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

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