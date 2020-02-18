Murat Yetkin: ABD, YPG'ye 'Türkiye ile çatışırsanız korumayız' uyarısı yaptı

Gazeteci Murat Yetkin, kendisine konuşan ABD'li kaynakların, Ankara-Moskova geriliminde, YPG’yi Türkiye ile çatışmaya girmeleri halinde kendilerini korumayacakları konusunda uyardıklarını ifade etti.

Murat Yetkin, "ABD, YPG’yi uyardı: Türkiye’yle çatışırsanız korumayız" başlıklı yazısında, Hatay'a Patriot bataryaları kurulabileceğini belirterek, “Nasıl?” diye sordum; “S-400’lere rağmen Türkiye’ye Patriot göndermeye mi karar verdiniz?” Biz değil” dedi, “Ama bazı NATO üyeleri gönderebilir. Göndermek isterlerse ABD olarak bizim itirazımız olmaz." yanıtını aldığını söyledi.

Amerikan kaynaklarıyla yaptığım görüşmelerde, "Suriye Demokratik Güçleri – SDG" söyleminin kullanılmadığını, doğrudan YPG ismine işaret edildiğini belirten Murat Yetkin, "ABD 2014 Kobani /Ayn el-Arab olayından sonra IŞİD’e karşı YPG’yi ortak seçmişti. Ancak YPG’nin PKK’nın Suriye kolu PYD’nin silahlı kolu olduğunu, yani “organik bağı” bulunduğu konusunda yayınlanan Amerikan istihbarat raporları ve kongre oturumları sonrasında, Amerikan Özel Kuvvetleri YPG’den isim değişikliği istemiş, bunun sonucunda, bazı Arap aşiretlerinin de katılımıyla 2015 yılında SDG’nin kurulduğu ilan edilmişti. Artık ABD yetkililerinin de paravan isimlere ihtiyacının kalmadığı sonucu çıkarılabilir." ifadelerini kullandı.

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