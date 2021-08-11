Murat Yetkin: ABD'li vekiller bir sonraki adımda ne isteyecekler acaba, taş atıp ABD çıkarlarını zedelerler diye Anadolu’daki taşların yok edilmesini mi?

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, "ABD Temsilciler Meclisi'nin 27 üyesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a mektup yazarak Türkiye’nin ürettiği silahlı insansız hava araçlarının (SİHA) bölgesindeki siyasi dengeleri değiştirip Amerikan çıkarlarına zarar verdiğini öne sürerek engellenmesi için adım atılmasını istedi. Görülebileceği gibi, Türkiye’nin kendi İHA başlaması ve Suriye, Libya, Azerbaycan coğrafyalarında İHA kullanımının sonuç alması ABD yönetimindeki bazı çevreleri hayli rahatsız etmiş bulunuyor." değerlendirmesini yaptı. Yetkin, "ABD'li vekiller bir sonraki adımda ne isteyecekler acaba, taş atıp ABD çıkarlarını zedelerler diye Anadolu’daki taşların yok edilmesini mi?" ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında, "Kongredeki etnik lobilerin etkisiyle bir grup milletvekili Türkiye’nin kendi silahını üretmesinin dahi engellenmesini isteyecek kadar ileri gidiyorlar. Bayraktar İHA’larında ABD kaynaklı malzeme kullanıldığı iddiasını sormak istediğim Baykar yetkiliklerinden henüz yanıt alamadım, alınca paylaşacağım. Ancak hâlâ dünya jandarmalığı yaptığını düşünen Amerikanlı milletvekillerinin Türkiye’nin İHA üretimini engelleme girişiminde dikkate almadıkları birkaç nokta bulunuyor. Öncelikle, Türkiye kendi İHA programına ABD’den ısrarla almak istediği İHA ve SİHA’ları almasının reddedilmesi üzerine başladı." düşüncesini dile getirdi.

Yetkin şunları kaydetti:

"ABD 1975’te Türkiye’ye 1974 Kıbrıs müdahalesi ve afyon ekim yasağını kaldırması nedeniyle silah ambargosu uygulamış, bu ambargo Türkiye’de elektronik savaş sanayiinin gelişmesini sağlamıştı. Keza 1990’larda PKK’ya karşı mücadele nedeniyle Türkiye’ye yönelik ABD ve AB yaptırımları Türkiye’de zırhlı muharebe aracı, top ve roket yapımını hızlandırmıştı.

Amerikalı vekiller on dokuzuncu yüzyıl emperyalizmi kafasıyla, yaptırımlar uygulayarak sonuç alma -beyhude- çabasından vazgeçmeli.

Bir sonraki adımda ne isteyecekler acaba? Taş atıp Amerikan çıkarlarını zedelerler diye Anadolu’daki taşların yok edilmesini mi?"