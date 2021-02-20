Murat Yetkin: ABD Gara operasyonunu canlı izledi

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, "ABD’nin Gara harekâtını uydular, casus uçakları ve İHA’lar aracılığıyla canlı olarak izlediğini varsayabiliriz" değerlendirmesinde bulundu.

YetkinReport'taki makalesinde Irak hava sahasına giriş-çıkışların tamamıyla ABD kontrolünde olduğuna dikkat çeken Yetkin, "Dolayısıyla Ankara’nın hava kuvvetlerinin kullanıldığı harekâtı Irak’ın yanı sıra ABD’ye bilgi verilmeden yürütmesi mümkün değildi" yazdı.

Yetkin, bu sebeple ABD Dışişleri Bakanlığı'nın “Türk rehinelerin ölümünden PKK teröristlerinin sorumlu olduğu görüşümüzü teyit ederiz” açıklamasının "rastgele bir bürokratik gaf değil, adeta 'biz de kayıtlarımıza bir bakalım' anlamındaki bir güvensizlik belirtisi" olduğunu ifade etti.

Yetkin'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

Price 11 yıl CIA geçmişi olan bir diplomat. Trump yönetimiyle çalışmaktansa istifa edecek kadar koyu bir Demokrat Partili. Yani ilk söylediği bir gaf olmaktan çok Washington’un tutumunu yansıtıyordu.

Bakalım arkasında ne var?

Gara harekâtı Irak topraklarında yapıldı. Irak hava sahası, giriş-çıkışlar tamamen ABD kontrolünde. Dolayısıyla Ankara’nın hava kuvvetlerinin kullanıldığı harekâtı Irak’ın yanı sıra ABD’ye bilgi verilmeden yürütmesi mümkün değildi. Nitekim Savunma Akar harekâtın müttefiklerle temas içinde başlatıldığını söylemişti.

Dolayısıyla ABD’nin harekâtı uydular, casus uçakları ve İHA’lar aracılığıyla canlı olarak izlediğini, ayrıca helikopterlerin yerdeki komandolarla konuşması dahil bütün elektronik haberleşmeyi kayda aldığını var sayabiliriz. Dolayısıyla Gara katliamını “eğer” PKK’nın yaptığı anlaşılırsa şartıyla -Türkiye’de haklı tepkiye yol açan- kınaması, rastgele bir bürokratik gaf değil, adeta “biz de kayıtlarımıza bir bakalım” anlamındaki bir güvensizlik belirtisiydi.