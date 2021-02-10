Murat Yetkin, ABD'de senatörlerin Biden'a Türkiye mektubunu eleştirdi: Böyle dostlar oldukça Türkiye’nin düşmana ihtiyacı yok

Gazeteci yazar Murat Yetkin, ABD'de 54 senatörün Başkan Joe Biden'a Türkiye ile ilgili gönderdiği sert mektubu değerlendirdi. Ankara'ya insan hakları konusunda sicilini iyileştirmesi için baskı yapma çağrısının yer aldığı mektupla ilgili "berbat bir metin" diyen Yetkin "Saldırgan ifadelerin ters tepeceğinin Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları mücadelesine zarar vereceklerinin ayrımında değiller. Dahası bu mektubu güya dostluk ve müttefiklik aşkına yazdıkları iddiasındalar. Böyle dostlar oldukça Türkiye’nin düşmana ihtiyacı yok" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Murat Yetkin, "Senatörler Biden’a yazdı: berbat bir Türkiye mektubu" başlıklı yazısında, ABD'li senatörlerin Biden'a yazdığı Türkiye mektubunu değerlendirdi.

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Yetkin, Biden'a Türkiye'de insan hakları konusunda sicilini iyileştirmesi için baskı yapma çağrısının yer aldığı mektubu şu ifadelerle değerlendirdi:

"Hem Demokrat hem Cumhuriyetçi partilere mensup Amerikalı senatörler bu ağır ifadeleri ABD’nin ne kadar ciddi olduğunun Erdoğan ve Ankara tarafından anlaşılması ve kendilerince “hizaya getirmesi” için kullanıyor olabilirler. Bu saldırgan ifadelerin ters tepeceğinin Türkiye’deki demokrasi ve insan hakları mücadelesine zarar vereceklerinin de ayrımında değiller. Dahası bu mektubu güya dostluk ve müttefiklik aşkına yazdıkları iddiasındalar.

Böyle dostlar oldukça Türkiye’nin düşmana ihtiyacı yok ki."

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