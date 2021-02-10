54 senatörden Biden'a Türkiye mektubu: Erdoğan'a muhalefete uygulanan baskıya son verme, siyasi tutukluları serbest bırakma vurgusu yapın

T24 Dış Haberler

ABD'de 54 Senatör, Başkan Joe Biden'a Türkiye ile ilgili sert bir mektup göndererek Ankara'ya insan hakları konusunda sicilini iyileştirmesi için baskı yapma çağrısında bulundu.

"Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkesini giderek otoriterleşen bir rotaya soktu" denilen mektupta, "O sistematik olarak ülkedeki muhalefeti ötekileştirdi, eleştirel medya kuruluşlarını susturdu veya asimile etti, bağımsız hakimlerden kurtularak onların yerine partisine yakın isimleri atadı ve birçok gazeteciyi hapse attı" ifadeleri kullanıldı. Mektupta, Gazetecileri Koruma Komitesi'ne göre Türkiye'nin Çin'den sonra en çok gazeteci hapseden ülke olduğuna ve 2020 Freedom in the World Raporu'nda Türkiye'nin "özgür olmayan ülke" klasmanında bulunduğuna dikkat çekildi.

Senatörler, "Erdoğan'ın dış politikasının zamanla daha agresif ve kavgacı hale geldiğini" ifade etti ve şu değerlendirmelerde bulundu:

"Geçen yıllarda o (Erdoğan) Suriye'de ABD'nin desteklediği ve IŞİD'le savaşan Kürtlere saldırdı, ABD teknolojisiyle uyumlu olmadığı konusunda uyarılmasına rağmen Rus hava savunma sistemleri aldı, Azerbaycan'ı Ermenistan'la bölgesel anlaşmazlığını çözmesi için şiddet kullanmaya teşvik etti"

Senatörler, Erdoğan'ın 15 Temmuz Darbe Girişimi'nden sorumlu tuttuğu yurtdışında yaşayan Türk vatandaşlarının da iadesini istediğini belirtti ve buna örnek olarak Fetullah Gülen'e "babam" diye hitap eden NBA'de oynayan basketbolcu Enes Kanter'i gösterdi.

"Türkiye dünyanın önemli bir bölgesinde yer alan önemli bir müttefik, biz de bu mektubu bu yüzden yazıyoruz" diyen senatörleri "Bizce ABD müttefiklerinin standartları daha yüksek olmalı ve demokratik gerileme ile insan hakları konusunda onlarla açık bir şekilde konuşulmalı. Size Erdoğan ve hükûmetine ülkedeki ve yurtdışındaki muhalefete uygulanan baskıya son verme, siyasi tutukluları ve düşünce mahkumlarını serbest bırakma ve otoriter rotalarından dönme vurgusu yapmanız için çağrıda bulunuyoruz" yazdı.