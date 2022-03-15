Murat Yetkin: ABD, aralarında sorun olan müttefiklere "Öpüşün barışın, kavga karşı mahalleyle" diyor gibi

Gazeteci, yazar Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın son dönemdeki diploması trafiğine dikkat çekerek, "ABD, BAE’den, İsrail’e, Türkiye’den Almanya’ya, Yunanistan’a dek Rusya’ya karşı birlik istediği müttefiklerinin tamamına 'Şimdi aranızda kavga zamanı değil' diyor gibi" yorumunu yaptı.

Yetkin, "Almanya, Yunanistan, İsrail, BAE: ABD safları sıklaştırıyor" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

"Miçotakis’in 13 Mart’ta Bartolomeo’nun yönettiği Pazar ayinine katılmak için 13 Mart’ta İstanbul’a gelip o arada Erdoğan’la görüşeceğinin 8 Mart’ta, Antalya toplantısı ve Herzog ziyaretinden bir gün önce duyurulduğunu da hatırlatalım. Scholz’un 14 Mart Türkiye ziyareti ise 11 Mart’ta, Erdoğan’ın NATO Genel Sekreteriyle görüştüğü gün duyurulmuş.

Tesadüf olup olmadığını size bırakıyorum ama ABD-NATO ekseninde yoğun diplomasi yapılıyor.

Konuşmak, savaşmaktan iyidir elbette.

Türkiye’nin son ay içindeki temaslarını dış politikasında sorun yaşadığı ülkelerle yakınlaşma çabası olarak okumak mümkün. ABD açısından ise Rusya ile tırmanan sertleşme çerçevesinde aralarında sorun olan müttefiklerini birbiriyle yakınlaştırma siyaseti olarak okuyabiliriz.

Adeta mahallenin abisi tavrıyla 'Şimdi beni aranızdaki sorunlarla uğraştırmayın, öpüşün barışın, kavga karşı mahalleyle' der gibi. Yanlış anlaşılmasın, bunu ABD Türkiye’ye baskı yaptı da böyle oldu demiyorum; ABD, BAE’den, İsrail’e, Türkiye’den Almanya’ya, Yunanistan’a dek Rusya’ya karşı birlik istediği müttefiklerinin tamamına 'Şimdi aranızda kavga zamanı değil' diyor gibi."

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ABD, Rusya'ya karşı birlik istediği müttefiklerinin tamamına "Şimdi kavga zamanı değil" diyor gibi

ABD, aralarında sorun olan müttefiklere "Öpüşün barışın, kavga karşı mahalleyle" diyor gibi