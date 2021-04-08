Murat Yetkin: AB bugün “gel” dese Erdoğan gider mi?

Gazeteci-yazar Murat Yetkin, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel'in Ankara'da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'la yaptığı görüşmeden Cumhurbaşkanı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın yaptığı "tam üyelik" vurgusunu "AB, velev ki bugün 'gel' dese Erdoğan’ın 'tamam, hemen geliyorum' diyeceğini düşünmemek lazım. AB’nin içinde dahi uygulamakta zorlandığı demokratik ölçütler Erdoğan’a uymaz." ifadeleriyle değerlendirdi.

Yetkin, "Türkiye-AB ilişkilerinde sil baştan dönemi" başlıklı yazısında, AB liderlerinin Ankara ziyaretinden sonra verilen mesajları değerlendirdi. AB liderlerinin mesajlarında ilişkilerde "Sil baştan" vurgusu yaptığını söyleyen Yetkin, Türkiye'den gelen mesajı ise şöyle değerlendirdi:

"Erdoğan’ın “tam üyelik hedefi” vurgusunu müzakere pozisyonu saymak mümkün. Zaten İngiltere’nin kopması ardından AB kendi işleyişini “sil baştan” yapıp yapmamayı tartışıyor. AB, velev ki bugün “gel” dese Erdoğan’ın “tamam, hemen geliyorum” diyeceğini de düşünmemek lazım. AB’nin içinde dahi uygulamakta zorlandığı demokratik ölçütler Erdoğan’a uymaz.

Ankara ve Brüksel’in birbirinden halihazırdaki beklentileri gayet sınırlı. Brüksel diyor ki Yunanistan ve Kıbrıs Rum hükümetlerine dokunma, Müslüman göçmenleri gönderme, Rusya’yla işbirliği yapma, biz de bunun karşılığında yatırımların önünü açalım, Gümrük Birliğini yenileyelim. Erdoğan’ın beklentileriyse göçmen anlaşmasının yenilenmesi karşılığında AB’den vize serbestisi, Cumhurbaşkanı düzeyinde düzenli siyasi temas ve Gümrük Birliği."

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