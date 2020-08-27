Murat Yetkin: 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da olacak Erdoğan, Atatürk'ü anacak mı?

Gazeteci Murat Yetkin, "26 Ağustos’ta Malazgirt’te Alparslan’ın 1071’de Bizans ordularını yenmesini kutlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, acaba 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da Atatürk’ün Yunanistan ordularını bozguna uğratmasını da kutlayacak mı?" diye sordu.

AKP'nin yıllardır milli bayram kutlamalarını bir gerekçe göstererek ya iptal ettiğini ya da kısıtladığını kaydeden Yetkin, "Bu nedenle daha önce millî bayram umurunda olmayan kesimler bile yepyeni bir tepkisel duyarlılık kazandı. Bayramları ayırmak nedir? Kutlamaları ayırmak nedir? Tarihi gerçekleri ayırmak nedir? Bunlar üzerinden de sizin-bizim ayrımı yapmaktan umulan nedir? Dahası, İstiklâl Savaşı ile alıp verilemeyen nedir?" dedi.

Milli bayramların hangi gerekçeyle kısıtlandığı üzerine değerlendirme yapan Yetkin, "Yoksa sorun Atatürk’ten bahsetmek zorunda kalınması mı? Sorun halkın yıllardır süren Osmanlı yüceltmesine karşı millî bayramlarda Atatürk’e, laik Cumhuriyete sahip çıkılma görüntüsüne tahammülsüzlük mü?

Uzatmayalım, meram anlaşıldı. Tekrar soralım: 26 Ağustos’ta Malazgirt’te gördüğümüz Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı 30 Ağustos’ta Dumlupınar’da görebilecek, kurtuluş ve kuruluşumuzun önderi Atatürk’e bir küçük şükran sözü ettiğini duyabilecek miyiz?" ifadelerini kullandı.

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