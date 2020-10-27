Murat Yetkin: 29 Ekim Bayramının sloganları, logoları, görselleri de Beştepe'de belirlenecekmiş, bu yaklaşımın askerî vesayet özlemcilerinden ne farkı var?

Gazeteci Murat Yetkin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs salgını henüz geçmemişken Ayasofya'da namaz kılmak için 350 bin kişiyi İstanbul'da toplanıdığını belirterek, "Aynı Erdoğan 26 Ekim’de koronavirüs salgını yeniden yayılırken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının cumhur tarafından kutlanmasını “kamu düzeni” gerekçesiyle yasakladı. Cumhurbaşkanının Cumhuriyet Bayramı kutlamasını tekeline aldığı gün Türk lirası Amerikan doları karşısında tarihinin en kötü değerine düştü; 1 dolar 8 liranın üzerine 1 avro 9,5 liranın üzerine çıktı. Yine aynı gün Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un Müslümanlara yönelik sözlerine kızan Erdoğan Fransız mallarına boykot çağrısı yaptı. Oysa Suudi Kralı Selman’ın Türk mallarına boykot ilanına pek ses çıkarmamıştı; Kralın babası öldüğünde üç gün yas ilan etmişti Erdoğan hükümeti.

Sahi Türkiye’de otomotiv sanayiinin önemli aktörlerinden Renault fabrikası için de geçerli mi bu? Acaba THY artık Airbus uçağı almayacak mı? En büyük rakibi Boeing yaşadı o zaman. Malum özel yapım Cumhurbaşkanlığı uçağı da Fransa’daki Airbus fabrikasından çıkma. Erdoğan 29 Ekim konuşmasında makam uçağını iade edeceğini açıklar mı dersiniz?" ifadelerini kullandı.

29 Ekim Bayramı'nın sloganlarının, logolarının ve görsellerinin Beştepe'de belirleneceğine işaret eden Murat Yetkin, "Bu yaklaşımın bir zamanlar “Vatanı seveceksiniz, bizim dediğimiz gibi seveceksiniz” diyen askerî vesayet özlemcilerinden ne farkı var? Bir yandan tarikatların cemaatlerin istediği gibi at oynatmasını inanç özgürlüğü, fikir özgürlüğü sayacaksınız, diğer yandan Bayram kutlamasını dahi tek tip hale getirmeye çalışacaksınız.

Bir yandan milyonların oyuyla seçilmiş belediye başkanlarını yok sayacaksınız… Bir yandan seçimle işbaşına gelmiş belediye başkanlarını hapse atıp yerine kibirli hazımsızlıkları dökülen memurlarınızı getireceksiniz… Diğer yandan 29 Ekim Bayramını kendi ideolojik kalıplarınıza sığdırmaya zorlayacaksınız. Bunlar derin çelişkiler." diye yazdı.

Yetkinreport'ta yayımlanan yazının tamamını okumak için tıklayın.