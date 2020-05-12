Murat Yetkin: 15 Haziran’da Koronavirüs nedeniyle kapatılan sınır kapılarının açılması planlanıyor

Gazeteci - yazar Murat Yetkin, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına karşı alınan önlemlerin bazılarından haziran ayında yumuşama getirileceğini belirtti.

Yetkin, "Henüz tamamı kamuoyuna ilan edilmese de, olağanüstü gelişmeler olmazsa Haziran’da Koronavirüs önlemlerindeki normalleşme takvimi az çok belli oldu. Haziran’da koronavirüs önlemlerinde belli başlı sınırlamalar planlanıyor; tabii uyarmamız lazım ki, kurallara uymama nedeniyle hastalığın yayılma hızında yeniden artış yaşanmazsa. 12 Haziran’da camilerin fiziki mesafe kurallarına bağlı kalmak şartıyla açılması öngörülüyor. Cuma namazlarına ilk aşamada cami içlerinde değil, ise açık havada izin verilecek. 15 Haziran’da Koronavirüs nedeniyle kapatılan sınır kapılarının açılması planlanıyor." ifadesini kullandı.

Yetkin yazısında şunları kaydetti:

– Pandemi hastanelerinin sayısının azaltılması, pandemi hastanesi olmaktan çıkarılan hastanelerde normal hasta kabul işlemlerine dönülmesi,

– İşyerlerinde kısa çalışma uygulamasına son verilmesi,

– Askeri subay ve astsubay okullarında özel önlemlerle yüzyüze eğitime başlanması,

– Kütüphanelerin özel önlemlerle açılması,

– Cezaevlerinde kapalı görüşe başlanması,

– Konserlerin, kapasitenin yüzde 50 izleyici koşulu ve özel önlemlerle başlaması,

– Noterlerin nöbet sistemi dışında çalışmasına izin verilmesi

– Mülteci geri kabul işlemlerinin başlaması.

12 Haziran’da camilerin fiziki mesafe kurallarına bağlı kalmak şartıyla açılması öngörülüyor. Cuma namazlarına ilk aşamada cami içlerinde değil, ise açık havada izin verilecek.

15 Haziran’da Koronavirüs nedeniyle kapatılan sınır kapılarının açılması planlanıyor. Ancak koşullar beklenenden hızlı düzelirse, Yunanistan ve Bulgaristan ile kara sınırlarının açılmasının daha önceye, hatta 1 Haziran’a çekilmesi de mümkün. 15 Haziran müze ve ören yerleri ile mesire ve piknik alanları üzerindeki yasağın da kalkacağı tarih olarak öngörülüyor. 15 Haziran’da halka açık “istirahat ve eğlence yerleri” üzerindeki yasak son bulabilir. Bunlar arasında çay bahçeleri, dernek lokalleri ve havuzlar da sayılıyor. Ancak düğün salonu, sinema ve gösteri merkezi üzerindeki kısıtlama birkaç hafta daha devam edebilir.

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