-MURAT YALÇINTAŞ'TAN KAMUOYUNA MESAJ İSTANBUL (A.A) - 03.12.2010 - İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, ''Şimdi sabırla yola devam etme zamanı. Şimdi gelecek bir Vakt-i Mübareke hazır olma zamanı...'' dedi. İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş, 36 günlük tedbiren tutukluluğunun sona ermesinin ardından İstanbul Ticaret Gazetesi aracılığıyla kamuoyuna seslendi. Yalçıntaş, Odamız Gazetesi'nde yayınlanan açıklamasında, tedbiren tutukluluk dönemi boyunca kendisini yalnız bırakmayan Türk iş alemine, İTO camiasına ve kamuoyuna teşekkür etti. Yalçıntaş, ''Şu iyi bilinmeli ki, yola çıktığımız ilk günkü coşkumuzdan, ilk günkü heyecanımızdan, ilk günkü saffetimizden ve temizliğimizden hiçbir şey kaybetmedik. Biz birbirimizin kefiliyiz, kefaletimize halel getiren hiçbir oluşumun içinde bulunmadık. Bundan sonra da aynı heyecan ile müreffeh bir İstanbul ve Türkiye için gayret sarf edeceğiz'' dedi. Murat Yalçıntaş'ın gazetedeki açıklaması şöyle: ''Öncelikle hepinize teşekkür ediyorum. Sizden ayrı kaldığım 5 haftayı aşkın sürede, beni yalnız bırakmadınız. Ne kadar değerli ve samimi insanlarla birlikte çalıştığımı bana bir kez daha hatırlattınız. Sizin bana gösterdiğiniz sonsuz güven, büyük yakınlık benim en büyük desteğim oldu. Bugüne kadar sizlerle birçok ortamda bir araya geldik. O ortamlarda sizlerle çalışıyor olmanın benim için büyük bir onur ve gurur kaynağı olduğunu söylemiştim. Şimdi bir kez daha yürekten ifade ediyorum ki, İstanbul Ticaret Odası'nın personeliyle, Meclis Üyeleriyle büyük gurur duyuyorum. Sizler benim ezelli ve ebetli dostlarım, kardeşlerim, arkadaşlarımsınız. Biz, sizinle sadece bugün için değil, yarın için, güzel ve büyük bir İstanbul için, müreffeh bir Türkiye için yola çıktık. Bu yolculukta, bazı yol kazaları yaşayabiliriz. Ama herkes ve özellikle siz şunu iyi bilin ki, yola çıktığımız ilk günkü coşkumuzdan, ilk günkü heyecanımızdan, ilk günkü saffetimizden ve temizliğimizden hiçbir şey kaybetmedik. Biz birbirimizin kefiliyiz, kefaletimize halel getiren hiçbir oluşumun içinde bulunmadık. Türkiye kamuoyuna da çok teşekkür etmek istiyorum. Türk iş alemine, İTO camiamıza, Meclis Üyelerimize teşekkür ediyorum. Bana gösterdikleri güven, en büyük dayanağım oldu. Bu güvene zerre kadar halel getirmemiş olmanın gönül rahatlığı içindeyim. Benim yokluğumu hissettirmeden, Yönetim Kurulumuz, Meclisimiz ve Oda personelimiz olarak, tüm çalışmalarınızı eksiksiz olarak devam ettirdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sizlerden ayrı olduğum dönemde, mübarek Kurban Bayramı'nı idrak ettik. İlginç bir tecelli ki, bayramı takip eden 29 Kasım da doğum günümdü. Benim için her zaman önem taşıyan bu mutlu günde gerek üyelerimiz gerek Meclis Üyelerimiz gerekse ülkemizin dört bir yanındaki gönül dostlarımız; mektupları, tebrik kartları ile beni yalnız bırakmadılar. Gönül penceremden hoş akislere neden olan değerli temennileriniz nedeniyle gönül dostlarına, mensuplarımıza, Türk iş alemine, Meclis Üyelerimize sonsuz teşekkürlerimi iletiyorum. Şunu bilin ki, kendimi hep sizin aranızda hissettim. Çünkü ben sizleri yürekten sevip benimsedim. Güzel günler göreceğimiz inancımdan zerre kadar şüphe duymadım. Şimdi daha çok çalışma zamanı... Şimdi sabırla yola devam etme zamanı. Şimdi gelecek bir vakt-i mübareke hazır olma zamanı... Çünkü her gün dünya yeniden kurulur. Çünkü her gün yeni bir başlangıçtır.''