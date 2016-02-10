Murat Uyurkulak'ın yeni kitabı 'Merhume' raflarda

Murat Uyurkulak’ın merakla beklenen yeni romanı 'Merhume: Bir Cinayet Romanı' April etiketiyle raflardaki yerini aldı. 'Tol', 'Har' romanlarından ve 'Bazuka' öykülerinin ardından Uyurkulak 3. romanı 'Merhume' ile okurlarıyla buluştu.

Kitabın tanıtım bülteninden

Bir gün öyle bir an geldi ki, kötü biri olmaya karar verdim. Taştan bir kalple kurtulurum sandım. Ama çok geçti artık, tüm vakitlerin sahibi silahına benden önce davranmıştı, şahane bir tebessümle bastı tetiğe, kurtulamadım, günâha girdiğimle kaldım. Şimdi ömümarkamsağımsolumüstümnaşımyüzümgözüm tövbe...

Olayı çözsen de kaderi değiştiremezsin.

Beyhudelik zindanında çıkamazsın.

Bunu sen de biliyorsun.



Kült romanlar Tol ve Har'ın yazarı Murat Uyurkulak'tan tehlikeli bir eser: Merhume

İlk harfinden son harfine dâhiyane buluşlarla dolu...

Hali pürmelalimizi deşifre eden bir macera!

Zifirî karanlıkta yalnız olmadığını, çığlıkları duymaya başladığında anlayacaksın!