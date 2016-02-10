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Kültür-Sanat

Murat Uyurkulak'ın yeni kitabı 'Merhume' raflarda

"Merhume: Bir Cinayet Romanı" okuyucuyla buluştu

10 Şubat 2016 19:42

Murat Uyurkulak’ın merakla beklenen yeni romanı 'Merhume: Bir Cinayet Romanı'  April etiketiyle raflardaki yerini aldı.  'Tol', 'Har' romanlarından  ve 'Bazuka' öykülerinin ardından Uyurkulak 3. romanı 'Merhume' ile okurlarıyla buluştu. 

 

Kitabın tanıtım bülteninden

 

 

Bir gün öyle bir an geldi ki, kötü biri olmaya karar verdim. Taştan bir kalple kurtulurum sandım. Ama çok geçti artık, tüm vakitlerin sahibi silahına benden önce davranmıştı, şahane bir tebessümle bastı tetiğe, kurtulamadım, günâha girdiğimle kaldım. Şimdi ömümarkamsağımsolumüstümnaşımyüzümgözüm tövbe...

Olayı çözsen de kaderi değiştiremezsin.
Beyhudelik zindanında çıkamazsın.
Bunu sen de biliyorsun.
 

Kült romanlar Tol ve Har'ın yazarı Murat Uyurkulak'tan tehlikeli bir eser: Merhume

İlk harfinden son harfine dâhiyane buluşlarla dolu...
Hali pürmelalimizi deşifre eden bir macera!

Zifirî karanlıkta yalnız olmadığını, çığlıkları duymaya başladığında anlayacaksın!

ETİKETLER

murat uyurkulakmerhumayeni roman

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