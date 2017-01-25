Murat Ülker: Yapacağımız başka şey kalmadı, Bizim Mutfak'ı satıyoruz!

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Bizim Mutfak'ın 2016'daki satışı ile ilgili, "Bir şirketi bir yere getiriyoruz ama görüyoruz ki artık bundan ötesi yok. Yapacağımız başka şey kalmadı. Satıyoruz" yorumunu yaptı.

Godiva'nın Çin'deki yatırımlarının incelenmesi için Şanghay'da bulunan Ülker, 2016'nın zor bir yıl olmasına rağmen yüzde 12 büyüme sağladıklarını ifade ederek, son birkaç yılda sattıkları şirketleri ile ilgili Hürriyet'ten Verda Özer'e şu açıklamalarda bulundu:

"Yapacağımız başka şey kalmadı"

“2015’te Ak Gıda ve içecek şirketlerini (Della Gıda, Bahar Su, İlk Mevsim meyve suları), geçen yıl de Farmamak ve Bizim Mutfak’ı sattık. Bir şirketi büyütüyoruz, bir yere getiriyoruz ama görüyoruz ki artık bundan ötesi yok. Yapacağımız başka şey kalmadı. Satıyoruz. Örgen Gıda (Bizim Mutfak) yarım milyarlık iş. 1 milyar olur mu, bilinmez. Ona harcadığımız emek-zaman 5 milyarlık iş ile aynı. Geçtiğimiz günlerde Japonlara sattık. Bir yıla yakın süredir devam eden Farmamak ve Bizim Mutfak satış görüşmelerimizi tamamlayarak ülkemize 350 milyon liranın üzerinde döviz girişi sağladık. Elde ettiğimiz döviz girişini de Türkiye yatırımlarımızda kullandık."

Son beş yıldaki 3,6 milyarlık yatırıma ek olarak 2021'e kadar 5 milyar liralık yeni yatırım hedefi koyan Murat Ülker, gıda işinin ekonomik dalgalanmalardan etkilenmediğini, insanların para verirken kaliteli mal almak istediğini söyledi.

Küresel olarak 56 bin çalışanın olduğunu hatırlatan Ülker, 2017’de de yaklaşık 4000– 4500 yeni istihdam yaratmayı hedeflediklerini söyledi.

"Afrika'da kakao fabrikası alıyoruz"

İyi kakao ihtiyaçlarını kaynağında çözeceklerini ifade eden Murat Ülker şöyle konuştu:

“Afrika’da kakao çekirdeğini yerinde işleyip sevk etmek için kakao işleme fabrikası satın almak üzereyiz. Böylece yarı mamul imalatı yapmış olacağız. Yıllık 40 bin tonluk bir üretim. Bizim ihtiyacımızın yaklaşık dörtte biri. Türkiye, Suudi Arabistan, İngiltere, Amerika ve Belçika’da çikolata üretim tesislerimiz var. Çikolata işinde çok büyüğüz. Hammadde konusunda duyarlıyız. Daha verimli üretim, hammadde nereden, nasıl geliyor, etik ticaret önemli."

"Yıldız Holding'in dörtte biri global"

Bisküvi, çikolata ve şekerlemeyi Ocak 2016’da Pladis adı altında birleştirdiklerini hatırlatan Ülker, yeni şirketin 13 ülkedeki üretim tesisleri ile 1 milyon ton bisküvi, 460 bin ton çikolata ve 40 bin ton sakız-şeker üretimi gerçekleştirdiğini söyledi.

"Pladis, Yıldız Holding’in yüzde 40’ı. Ülker bu orana dahil. Pladis’in Ülker hariç işlerinin oranı yüzde 60. Bu da büyük bir rakam. Yani Yıldız Holding’in dörtte biri global" diyen Murat Ülker, yurtdışı satışların toplam cironun yaklaşık yüzde 41’i seviyesinde olduğunu ifade etti.

"Döviz riskine karşı doğal koruma"

Yurt dışı satışların döviz riskine karşı doğal bir koruma sağladığının altını çizen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı, "Coğrafi çeşitliliğimizin avantajını bu şekilde de kullanmış oluyoruz; bunlarla beraber öngörülen global riskler karşısında gerekli tedbirleri almaya, farklı finansal araçlarını da değerlendirmeye devam ediyoruz” diye konuştu.

Türkiye'deki sektör liderliğini uluslararası arenaya taşımayı amaç edinen Pladis, Türkiye, İngiltere, Hollanda, Suudi Arabistan ve İsveç’te faaliyet gösteriyor.