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BBC Türkçe

Murat Ülker Newcastle United'ın talipleri arasında 'en şanslı aday'

Evening Standard gazetesi, işadamı Murat Ülker'in Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'ın talipleri arasında satışa en yakın isim olduğunu yazdı. Ülker'in 220 milyon sterlin ödemeye hazır olduğu ve 60 milyon sterlinlik de transfer bütçesi bu

29 Nisan 2018 20:30

Evening Standard gazetesi, işadamı Murat Ülker'in Premier Lig'in köklü ekiplerinden Newcastle United'ın talipleri arasında satışa en yakın isim olduğunu yazdı.

10 yıldır United'ın sahibi olan Mike Ashley, dün kulübü satışa çıkarmış ve Noel'e kadar takımı satmayı umduğunu söylemişti.

Ancak Evening Standard'a göre Murat Ülker'in de aralarında bulunduğu kulübün talipleri, aylardır satışı takip ediyor. Gazeteye konuşan kaynaklar, Ülker'in kulübe 220 milyon sterlin ödemeye hazır olduğunu belirtti.

Kulübün diğer taliplerinin de Ortadoğu'da milyarlarca dolarlık fonlar yöneten yatırımcı Amanda Staveley ve Çinli yatırımcılar olduğu bildirildi.

Ülker ailesinin Londra'daki temsilcisi Tom McLoughlin, "Ülker ailesinin zaten İngiltere'de kapsamlı varlıkları ve önemli yatırımları bulunuyor. Futboldan anlıyoruz ve başlıca hedefimiz Newcastle'ı ilk altı kulüp arasına sokmak, Avrupa kupalarında mücadele etmesini sağlamak ve hem ülke içinde hem de dünya genelinde taraftarlarını arttırmak" dedi.

Murat Ülker'in ayrıca, Teknik Direktör Rafa Benitez'i 60 milyon sterlinlik transfer bütçesiyle desteklemeye hazır olduğu kaydedildi.

Newcastle United, Ashley'nin takımı 2007'de 134 milyon sterline satın almasından bu yana çalkantılı bir dönem yaşadı. Kulüp iki kez Premier Lig'den düşerken, dokuz kez teknik direktör değiştirdi.

Newcastle United'dan henüz bu satış haberleriyle ilgili bir yorum yapılmadı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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