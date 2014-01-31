Murat Ülker: Faizin yükseltilmesine sevineceğim hiç aklıma gelmezdi

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, son açıklanan faiz kararı ile ilgili olarak, "Faizi bekleyip de faizin yükselmesinden sevineceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.

Dergi ve ajansların editörleri ile sohbet toplantısı düzenleyen Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, son dönemdeki ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kurdaki yükselişi ve Merkez Bankası'nın Salı gecesi aldığı sert faiz artırımı kararını da değerlendiren Ülker, gece yarısı açıklanan karara ilişkin olarak "Faizi bekleyip de faizin yükselmesinden sevineceğim hiç aklıma gelmezdi" dedi.

Ülker konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Sanayici olduğum için yüksek faizi pek sevmem, çünkü teşebbüsü öldürür. Yüksek faiz taraftarı değilim, ama ben de dedim ki 'şu iş olsa da rahatlasak'... Neticede herkes bizim kadar ne olduğunu görüyor, bu işten mesul olanlar da eninde sonunda bakıyorlar ve işi düzeltiyorlar ben ona inanıyorum. Stabilitenin bozulmayacağına, bu işlerin düzgün gideceğine, aklıselimin hakim olacağına inancım var. Niye, 'ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' denir ya, şimdi herkes bir laf söylüyor. Ama geçen 10 senede ne olduğuna baktığımız zaman, bundan sonra da aynı şeylerin oluyor olması lazım."

"Merkez Bankası Salı gecesi düzenlenen ara PPK toplantısı sonrasında global piyasalarda gelişmekte olan ülkelere dönük risk iştahının azalması ve içerideki siyasi gerginliğin tetiklediği kur ve enflasyon artışını kontrol altına alabilmek için para politikasında güçlü bir sıkılaştırmaya giderken; operasyonel çerçevesini sadeleştirdi ve temel fonlamanın yüzde 10'a yükseltilen haftalık repo faizinden yapılacağını açıkladı."

Stabilitenin bozulmayacağı, işlerin düzgün gideceğine dair ümidinin olduğunu vurgulayan Ülker, şunları kaydetti:

"Aklıselimin hakim olacağına inancım var. Çünkü neden? 'Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz' denir ya, şimdi herkes bir şey söylüyor 'seçimdir, şudur budur' diye. Ama geçen 10 senede ne oldu diye baktığım zaman, bundan sonra da aynı şeylerin oluyor olması lazım. O açıdan ben rahatım. Ben bunların hepsi akıllı diye bakıyorum. Benim prensibim odur. Karşındakini senden daha akıllı değerlendirirsen, daha rahat değerlendirirsin, daha rahat karar verirsin."

Ülker, yakın zamanda satın aldıkları DeMet's Candy'nin kalitesinden memnun kalırlarsa Godiva için de ürün üretmek istediklerini söyledi. ABD'de de Ülker markasını sattıklarını belirten Ülker, ancak buraya yeteri kadar mal gönderemedikleri ve orada bir ayakları olmadığı için çok başarılı olamadıklarını kaydetti.

Godiva'daki lüks algısını yok etmek istemediklerini vurgulayan Ülker, DeMet's Candy'yi ABD'deki Godiva'nın satın aldığını, kendilerinin şirketi doğrudan satın almadıklarını dile getirdi. Şirketlerini birleştirerek sadeleştirdiklerini anlatan Ülker, 4 satış şirketi oluşturduklarını ifade etti.

BİM'deki yüzde 5 hisselerinin durduğunu anımsatan Ülker, bu hisseleri satıp satmayacaklarına ilişkin, "Hala değer kazanıyor, satmasak daha iyi sanki. Yani satınca parayı ne yapacağınız önemli. Türkiye 'de bu alışılmış bir şey değil ama bizim her zaman birkaç milyarımız var. Dünyanın her yerinde portföy yatırımı olarak kullanıyoruz. Öbür türlü işimizin sigortası olmaz" şeklinde konuştu.

'Türkiye Finans'taki hisseleri satmak istiyoruz'

Türkiye Finans'taki hisselerini satmak istediklerini, yabancı bir alıcı ile görüştüklerini bildiren Ülker, hisse satım planlarını önce mevcut ortaklarına ilettiklerini, onlar ilgilenmeyince başka bir alıcı ile görüştüklerini söyledi.

Godiva'nın halka arzı konusunda da Ülker, "Godiva Türkiye'de halka açılmayacağına göre, ABD'de de halka açılmak için çok küçük" dedi.

Gözde'de sermaye artırdıklarını belirten Ülker, "Orada yabancı yatırımcı gibi bir şey yok. Çünkü işlerimizi finanse etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Murat Ülker, konsolidasyonun devam ettiğini ama 2013 yılında ciroyu daha önce yüzde 13-14 hedeflerken, yüzde 17-18 civarı büyüme ile kapattıklarını söyledi.

Ülker, Fenerbahçe ve Galatasaray ile yaptıkları forma arkası anlaşmasının 2016 yılına kadar devam edeceğini kaydetti.

Pendik'teki marina satışı ile ilgili de Koç ve başka gruplarla görüştüklerini aktaran Ülker, "Ama henüz para veren olmadı" dedi.

106 milyon dolara aldı 220 milyon dolara sattı

Yıldız Holding Birleşme, Satın Alma ve Yatırımcı İlişkileri Genel Müdürü Nurtaç Ziyal ise 2010 yılında 106 milyon dolara aldıkları önceki adı Ak Maya, daha sonra Dosu Maya olan şirketin tamamını geçen cuma günü Lesaffre'ye satmak için bir satış sözleşmesi imzaladıklarını kaydetti.

Söz konusu şirketin satış bedelinin 220 milyon dolar olduğu bilgisini veren Ziyal, Dosu Maya'nın 4 yıl içerisinde cirosunu yüzde 46, karını ise yüzde 56 büyüttüğünü dile getirdi.

Yıldız Holding'in önceki yıllarda yaptığı birleşme ve satın almalara ilişkin de bilgi veren Ziyal, sözlerine şöyle devam etti:

"2011 yılında 1 milyar 614 milyon 500 bin lira civarında şirket ve hisse alımı yapmışız. Aynı yıl 850 milyon 900 bin lira civarında hisse satışı gerçekleştirdik. 2012 yılında ise hisse satışlarımız 221 milyon 500 bin lira tutarında iken, hiç şirket alımı yapmamışız. 2013 yılına baktığımızda 709 milyon liralık şirket hissesi almışız, 1 milyar 47 milyon lira civarında şirket hissesi satmışız. DeMet's Candy'i de 2014 yılına koyunca, 456 milyon 500 bin lira civarında alım olurken; 512 milyon 900 bin lira civarında da hisse satışı gerçekleşti. Bu dönemde satış ya da alış miktarı hemen hemen aynı olurken, fiyat farkı kurdan kaynaklandı."

"2014 yılı için rakamsal bir hedefimiz yok. Alımlara stratejik bakıyoruz. Türkiye'de ve yurt dışında hedeflerimize uygun olan, özellikle yurt dışında bisküvi, çikolata ve şeker alanında bütün coğrafyalarda fırsatları sürekli takip ediyoruz. Stratejik ve finansal kriterlerimiz var. Bunlara uygun olanları inceledikten sonra, yatırım komitemizin aldığı karar ve Murat Ülker'in de onayı ile bünyemize katmaya çalışıyoruz. Bunun yanı sıra bazen planlamadığımız fırsatlar da ortaya çıkıyor."