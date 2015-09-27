Murat Ülker, Cola Turka'nın satışıyla ilgili ilk kez konuştu

Şirket bünyesindeki içecek firmalarını Japon dev DyDo DRINCO'ya satan Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, "Bildiğiniz gibi dünya çapında alımlar yaparak bisküvi, çikolata işimizi globalleştirmeye talibiz. Ama bu hedefe ulaşmak ve başarmak için odaklanmak şart. Yani bütün enerjimizi, ve kaynaklarımızı bisküvi ve çikolata işine seferber etmemiz lazım" dedi.

Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yapan Murat Ülker, Yıldız Holding'in yüzde 10'luk hisseyle yönetimde yer almaya devam ettiğini belirterek, "ÜLKER markasını sadece belli bir süre için kullanabilecekler. Türkiye ve ihraç pazarındaki tüketicilerimiz için onlara devrettiğimiz markalarla iyi bir şekilde hizmet edeceklerdir" ifadelerini kullandı.

Ülker'in açıklaması şu şekilde oldu:

"Kıymetli takipçilerim,

Biliyorum benim yanıtlamamı istediğiniz birçok sorunuz var. Ama takdir edersiniz ki, biz Yıldız Holding çalışanları ellibin kişilik bir aileyiz ve aramızda işbölümü var. Arkadaşlarıma saygısızlık etmemek için ben sadece benimle ilgili konuları sizlerle paylaşmaktayım. Bildiğiniz gibi dünya çapında alımlar yaparak bisküvi, çikolata işimizi globalleştirmeye talibiz. Ama bu hedefe ulaşmak ve başarmak için odaklanmak şart. Yani bütün enerjimizi, ve kaynaklarımızı bisküvi ve çikolata işine seferber etmemiz lazım. Benim amacım bizim markalarımız da büyüsün, gelişsin dünya çapında global markalar olabilsin. Bunu yapmak için 50 bin kişi her gün çalışıyoruz.

İşte bu yüzden süt ve içecek işlerimizdeki çoğunluk hisselerimizi işinde uzman yabancı şirketlere sattık. Ama bizim yüzde on hissemiz var ve yönetimde yer alıyoruz. ÜLKER markasını sadece belli bir süre için kullanabilecekler. Türkiye ve ihraç pazarındaki tüketicilerimiz için onlara devrettiğimiz markalarla iyi bir şekilde hizmet edeceklerdir.

Takdir edersiniz ki bu bir ortaklıktır ve biz de sorumluluklarımızın farkındayız ve ortaklarımızı seçerken hassas davranıyoruz. Mesela öncelikle tercihimiz mevcut ortaklarımıza hisse satışı veya stratejik bir ortak bulmak oluyor. Halka açılmak veya fonlara satış daha sonraki tercihimiz. Yönetimde yer alarak amacımız, şirketlerin yapısı ve çalışanları hakkında ve bilhassa markalarımızın kimlikleri, pazarı ve tüketici tercihleri ile ilgili rehberlik etmektir.

Bir de şunu ekleyeyim. "Her horoz kendi çöplüğünde öter" derler ya, ben de bu topraklarda doğdum ve emelim de gene burada yaşayıp ölmektir. Fakat burada doğan Yıldız Holding dünyada büyüsün oralarda da yaşasın isterim. "