Yıldız Holding, Cola Turka'yı Japonlara sattı

Bünyesinde Ülker'i de barındıran Yıldız Holding 4 ay sonra önemli bir satış kararı da aldı. Yıldız Holding, bünyesinde bulunan içecek markaları Cola Turka, Çamlıca Gazoz ve Saka Suyu'yu Japon DyDo DRINCO’ya satma kararı aldı. Yıldız Holding'den bir kaynak da Hurriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada satış kararını doğruladı.

Geçtiğimiz mayıs ayında bünyesinde bulunan Ak Gıda A.Ş.'yi Fransız gıda devi Groupe Lactalis'e satan Yıldız Holding yeni bir satış kararı aldı.

Murat Ülker'in Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yaptığı Yıldız Holding, ana işi olan atıştırmalık kategorisine odaklanma çalışmaları kapsamında, içecek şirketleri Della Gıda San. ve Tic. A.Ş. (Cola Turka), Bahar Su San. ve Tic. A.Ş. ile İlk Mevsim Meyve Suları Pazarlama A.Ş'nin yüzde 90 hissesini Japon içecek şirketi DyDo DRINCO’ya satmaya karar verdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz yıl kasım ayında United Biscuits’i satın alarak dünyanın 3. büyük bisküvi şirketi olan Yıldız Holding, ana işi atıştırmalık kategorisine yönelik odaklanma çalışmalarına devam ediyor. Yeniden yapılanma kapsamında, Yıldız Holding’in içecek şirketleri Della Gıda, Bahar Su ve İlk Mevsim Mevye Suları’nın yüzde 90 hissesinin, 335 milyon TL karşılığında Japon içecek şirketi DyDo DRINCO’a satılmasına karar verildi.

Türkiye operasyonları sürecek

Hisse devri sonrasında şirketler Türkiye operasyonlarını sürdürecek. Cola Turka, Çamlıca, Saka Su, Sunny, Maltana, Eskipazar, Flores ve Link markaları ise DyDo DRINCO çatısı altında tüketicileri ile buluşmaya devam edecek.

2003'te pazara girdi

Haziran 2003'te Türkiye'de piyasaya sürülen Cola Turka'nın üretimi Sakarya Akyazı'da yapılıyordu. Cola Turka'nın pazara girmesi ile, Coca Cola ve Pepsi ile birlikte üçüncü büyük oyuncu da piyasaya girmiş oldu. Hollywood yıldızı Chevy Chase'nin ilk reklamında oynadığı Cola Turka'nın bağlı olduğu şirketin yönetiminde Murat Ülker'in yanı sıra Mustafa Latif Topbaş da bulunuyor.



TÜRKİYE'NİN EN ESKİLERİNDEN

Satış kararı kapsamına alınan markalardan biri de Çamlıca Gazoz. Çamlıca Gazoz, Türkiye'nin en köklü gıda markalarından biri olarak anılıyor. Erkli Kardeşler, Çamlıca Gazoz ile İstanbul'daki ilk gazoz üretimini 1946 yılında Kadıköy'de gerçekleştirdi. Marka için en parlak dönem ise 1950-70 yılları arası oldu. Daha sonra fabrikasını Adapazarı'na taşıyan Çamlıca Gazoz için sıkıntılı süreç de bu dönemden sonra yaşandı. 1999'daki büyük depremde fabrikaları büyük zarar gören Çamlıca Gazoz'un sahipleri, tesislerini Ülker Gıda'ya satma kararı almıştı.

40 yıl önce kuruldu

1975 yılında kurulan Japonya merkezli içecek üreticisi DyDo DRINCO, Japonya içecek pazarının en önemli oyuncularından biri. Otomat ülkesi olarak bilinen Japonya’da 2 milyon 800 binin üzerinde otomatı kapsayan dev satış ağı ile tüketicilere alkolsüz içecek çeşitleri sunan şirket, bu alanda üçüncü sırada yer alıyor. DyDO DRINCO bünyesinde Daido Pharmaceutical Corporation isimli, Japon pazarının bir numaralı içecek üretici şirketi ile, Tarami Corporation isimli sektör lideri kuru meyve reçeli/tatlı üreticisi bulunuyor. Bu grup şirketlerine ait ürünlerin ise, otomatlar aracılığı ile satışı yapılıyor.