Murat Tuzcu: Aman sigara içmeyin!

T24 - Cleveland Klinik Kalp-Damar Hastalıkları Bölüm Başkan Yardımcısı ve Milliyet Yazarı Prof. Dr. Murat Tuzcu, "Kalp hastalıklarının yüzde 90’ını biz yapıyoruz, yüzde 10’u kader" dedi.

Milliyet gazetesi yazarı Abbas Güçlü'nün "Kalple ilgili doğrular ve yanlışlar" başlığıyla yayımlanan (25 Şubat 2011) yazısı şöyle:



Kalple ilgili doğrular ve yanlışlar

Cleveland Klinik Kalp-Damar Hastalıkları Bölüm Başkan Yardımcısı ve Milliyet Yazarı Prof. Dr. Murat Tuzcu, önceki gece Genç Bakış’ın konuğu oldu.

Düzce Üniversitesi’nde gerçekleşen programa çok yoğun katılım oldu. Prof. Tuzcu, yaşam kalitesinin artırılması konusunda, öğrencilere ve ekran başındaki izleyicilere çarpıcı önerilerde bulundu. İşte programdan satır başları:



Aman sigara içmeyin!

- Kalp hastalıklarının yüzde 90’ını biz yapıyoruz, yüzde 10’u kader.



- İş dışındaki zamanlarda ekran önünde 2-5 saat üzerinde ekran önünde geçirilen vakit kalp hastalığı riskini ciddi şekilde artırıyor.



- Boy ve kilonun ideal oranı 22-25 arası 25 üzeri fazla kilolu, 29’un üzeri de şişman kabul ediliyor.



- Hiç yapmayacaksınız dediğim tek şey sigara içmek. Tekinin bile çok zararı var.



- Çocuklarımıza sürekli “ye” diye baskı yapmak hiç doğru değil.



- ABD’de birçok yerde tuz tüketimi, yüksek tansiyon, şişmanlık bizden fazla.



- Aşırı alkolün kalbimize olumsuz etkisi var.



- Kalp krizi anında derhal ambulans çağırmak lazım. 2-3 saate kadar hastaneye gittiği zaman kurtarma şansı çok fazla. Arabaya koyup götürmemek gerek. Ambulans beklerken yapabileceğiniz şey hastaya birkaç aspirin çiğnetmek. Çünkü aspirin kalp krizlerinden ölüm riskini üçte bir oranında azaltır.



- Aspirin kullanımı tartışmalı bir konu. Ama benim görüşüm kalp-damar hastalıklarına biraz

eğilimli olan insanların aspirin almasında yarar olduğu.



- Kalp hastalıklarında ve kalp krizinde akla gelecek ilk şeyin öksürük olmaması gerek.



- Ani ölmüş insanı yeniden canlandırma için kalp masajı eğitimleri var. Esas olan kalp masajı, suni teneffüs ikinci planda.



- Birden başlayan nefes darlığı, rengi solan, midesi bulanan, terleyen, baygınlık hissi gelen, göğsü, kolu ağrıyan bir hastanın kalp krizi geçiriyor olabileceğinden ciddi şekilde şüphe etmek lazım.



Kalp krizi belirtileri?

- Çok tipik olmayan şikâyetlerle de kalp krizinin ortaya çıktığını biliyoruz. Mesela aşırı halsizlik, baygınlık, mide bulantı hissi. Artık bu şikâyetlerle gelen kadınları senin bir şeyin yok diye göndermeyelim. Bu şekilde çok kişi hayatını kaybetmiştir.



- Kilo almayacaksınız. 20’li yaşlardaki kilonuzu ileride de koruyacaksınız. Sigara içmeyeceksiniz, sigara içilen ortamda bulunmayacaksınız. 20 yaşınıza geldiğinizde temel birtakım ölçümlerinizi yaptıracaksınız. Mutlaka düzenli spor yapacaksınız. Haftada 5 gün. Hiçbir şey yapamıyorsanız yürüyeceksiniz. Bunları yaparsanız kalp hastası olma riskinizi yüzde 90 azaltırsınız.



- 30-40 yıl sonra 13-15 yaşlarındaki gençlerimizde damar sertliği belirtileri görülecek. Bu sebeple çocuklarımıza sağlıklı beslenmeyi hareketli yaşamayı, bilgisayar ve televizyondan başka bir dünya da olduğunu öğretmeliyiz.



- Ülkemizde yaygın anlayış ilaçların yan etkilerinin çok olduğu. Tabii doğruluk payı var. Küçük bir bebe aspirininin bile mide kanaması yapma riski var. Tüm mesele alınan ilacın yararının aldığımız riskten fazla olması.



- Kalpte delik olması durumunda bu deliğin yerine boyuna ve buna eşlik eden diğer doğumsal kalp hastalıklarına ve bunların kalbe yaptığı etkiye bakmak lazım. Mesela bir insan delik bir kalple 40 sene 50 sene hiç farkında olmadan yaşayabilir.



- Ben İstanbul’da yaşayan hastalarıma yürüyüş yapın demekte tereddüt ediyorum. Nerede yapacaklar? Yürüyecek kaldırım yok, zaten olsa da bu kalabalık trafikte toz dumandan yürüyecek hali yok. O yüzden şehirlerimizi nasıl inşa ettiğimiz, yaşadığımız yere ne denli özen gösterdiğimizin altının çizilmesi gerek.



- Ağır spor sırasında kalp krizi riskinin yükseldiğini biliyoruz. Ama düzenli olarak yani haftada 4-5 kere ağır spor yaparsanız, yani koşarsanız, futbol, tenis vs. oynarsanız o zaman genel riskiniz o kadar azalıyor ki yani bilinçli ve sistematik bir şekilde spor yapıldığı zaman sadece kalp hastalıkları değil, eklem hastalıkları açısından da fayda sağlıyor.





Vitaminlerin yararı var mı?



- Genç bir futbolcunun sahada düşüp ölmesinin, genç bir insanın spor yaparken ölmesinin en sık rastlanan sebebi genetik olarak kalp kasının çok kalın olması. Bunun dışında çoğu doğumsal, gözle kolay görülmeyen hastalıklar. Bütün dünyada tartışılan şu; “tarama yapsak bulabilir miyiz?” Bu milyonlarca insana tarama yapmak demek ve altından kolay kalkılacak bir iş değil. En ileri ülkelerde bile bu yapılmıyor.



- Multivitaminlerin bilinen bir olumsuz etkisi yok. Kalp damar hastalıkları açısından tek olumsuz etkileri cüzdana olan etkileri. Kalp hastalığını önlemede etkinliği olmadığı ispat edilmiş. Bu sebeple tavsiye etmiyoruz. Özellikle sigara içenlerde yüksek doz E vitamini alımı sorunlara yol açtığından dikkat etmek gerek.



- Kebabın zararlı olup olmadığını söyleyebilmem için yapılmış bir çalışma yok. Ama tabii et ağırlıklı beslenme kalp hastalıklarına daha çok yol açıyor. Kebaptan zengin bir mutfağınız olursa problem çıkması daha yüksek ama tabii hiç kebap yemeyin demiyorum.



- Sağlığımızı düzeltmede alabileceğimiz bazı kişisel önlemler var ama bunlar yeterli değil. Devlet politikası çok önemli. Örneğin üniversitelere daha fazla kaynak ayrılıp günün her saati spor yapılabilecek alanlar yaratmak gerek. Ayrıca besin endüstrisine biraz daha baskı yaparak herkesin anlayabileceği şekilde bütün besinlerin etiketlenmesini sağlamak, ilk ve ortaöğretimde beden eğitimi derslerine daha fazla önem vermek ve şehirlerimizin yapılanmasında daha fazla yürümeyi teşvike edici düzenlemeleri yapmak önemli.



- İnsanların düzenli takip edildiği, sosyal güvenliğin yaygın ve etkin uygulanabildiği ülkelerde kalp-damar hastalıkları gibi hastalıkların daha az olduğu söylenebilir.



Programın geniş özetini ve videosunu egitimajansi.com’da bulabilirsiniz.



Özetin özeti: Ne olur sağlığınızı ciddiye alın. Hastalığın yarattığı tahribatı anlamak için ille de hasta olmanıza gerek yok!..



