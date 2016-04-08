Murat Sancak'a silahlı saldırının nedeni iddianmede yer almadı

Star Medya Grup Başkanı Murat Sancak’ın otomobilinde silahlı saldırıya uğramasından 7 ay 18 gün sonra 5 kişi hakkında iddianame hazırlandı. İki gizli tanığın ifadelerine yer verilen iddianamede saldırının nedeni açıklığa kavuşmadı. Hürriyet'ten Burcu Purtul Uçar'ın haberine göre, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Rahmi Tan’ın hazırladığı iddianamede saldırı anı ve soruşturma süreci şöyle anlatıldı:

"Maskeli 2 kişi saldırdı"

Murat Sancak, 20 Ağustos 2015’te saat 10.00 sıralarında koruması Mehmet Karar ve şoförü İsmail Özay’la aracıyla evinden işine gitmek üzere hareket etti. Fatih Üniversitesi’nin 50 metre yakınında, TEM otoyoluna katılım noktasında, gri renkli 34 HF 9738 sahte plakalı Wolksvagen Jetta marka araç, Sancak’ın otomobiline arkadan çarptı. Ardından da önüne geçerek durdu. Koruma Karar, silahını çekerek araçtan indi. Sahte plakalı araçtan inen maskeli 2 kişi Sancak’ın bulunduğu aracın ön camına doğru hedef gözeterek, çapraz ateş açtı. Koruma karşılık verdi. Bir süre çatıştıktan sonra şüpheliler kaçtı.

Kamera kayıtlarına göre, saldırganların aynı araçla daha önce olay yerinde ve Murat Sancak’ın oturduğu Sancak Evleri Sitesi’nin çevresinde keşif yaptıkları tespit edildi.

Olay yerinden elde edilen boş kovanların incelemesi sonucunda Murat Sancak’a yönelik saldırı ile 24 Haziran 2015’te Esenler Dolmuşçular Dernek Başkanı Murat Eren Yılmaz ve 2 arkadaşına, rakam grubu alınamayan 34 BP plakalı Wolksvagen Jetta marka otomobilden ateş edilmesi olayında kullanılan mermiler arasında uygunluk bulundu.

Yılmaz ifadesinde, “Daha önce beni tehdit ettiler, dernek başkanlığını bıraktırmak istediler” diye isimlerini verdiği Turgut Üney, Ramazan Yüce ve Aydın Özer’den şüphelendiğini anlattığı belirlendi.

Cinayet dinlemeye takıldı

Mahkeme kararıyla Turgut Üney’in telefonu dinlemeye alındı. Ramazan Yüce’nin Üney’e “Oğlum organizeyi de aradım. Her şeyi de anlattım sizi de s.....k. Murat Sancak’ı taradığınızı da anlattım. Sabah 9’da teslim olacağım” dediği, Üney’in buna karşılık olayı inkar etmediği ve “Lan i...e kendine gel seni öldürürüm haa” dediği iddianamede yeraldı.

Üney’in dinlenmesi sırasında Esenler Dolmuşçular Dernek Başkanı Murat Eren Yılmaz’a silahlı saldırı ve Hüseyin Çaydavul’la birlikte bir şahsı öldürerek Pirinçci ormanına gömdüğü yönünde görüşmeler saptandı.

Sancak, soruşturma sırasında gözaltına alınan Turgut Üney ve Serdar Bekir Orhan’ı maskeli oldukları için teşhis edemedi. Koruma ve şoför de Orhan’ın kendilerine ateş eden şahsa benzediğini ancak olay sırasında yüzleri kapalı olduğu için kesin olarak teşhis edemediğini söyledi.

Gizli tanık D.A., 13 Ekim 2015’te savcılığa verdiği ifadede Esenler ve Bağcılar bölgesinde faaliyet yürüten iki organize suç örgütünün bulunduğunu, bunlardan Zeki Yılmaz’ın bir grubun başında bulunduğunu, Sancak’a karşı eylem talimatını (emekli özel harekât başkomiseri) Yılmaz’ın verdiğini kesinlikle bildiğini, silahlı saldırı eylemini Turgut Üney ve Fatih Sekman’ın gerçekleştirdiklerini söyledi.

İddianameye göre Zeki Yılmaz, Murat Sancak’a karşı eylem talimatını Turgut Üney’e verdi. 20 Ağustos 2015’te Turgut Üney, Fatih Sekman ve Serdar Bekir Orhan sahte plakalı araçla olay yerine gitti.

Turgut Üney, Büyükçekmece Sulh Ceza Hâkimliği’ne verdiği ifadede saldırıdan bir hafta önce Hüseyin Çaydavul’un kendisine Barış Kaya isimli şahsa karşı bir silahlı saldırı olayına katıldığını, ancak yanlışlıkla arabalar benzediğinden başka bir araca saldırı düzenlediklerini söylediğini anlattı.

Serdar Bekir Orhan da, saldırıyı Hüseyin Çaydavul ile Okan Karakuş’un yaptığına dair konuşmalar duyduğunu söyledi.

Tutarsız ifade verdiler

Hüseyin Çaydavul ise ifadesinde şunları söyledi: “Kağıthane’de tombala oynatan ve bir süre önce öldürülen Mevlüt Çalışkan, Etiler ve Levent’te kumarhane işleten Barış Kaya’yı Okan ile kaçırıp, 2 milyon TL fidye istememizi teklif etti. 20 Ağustos 2015 günü Okan ile birlikte tarif edilen siyah renkli 34 MTS plakalı Mercedes araca çarparak kaza süsü verdik. Ateş açılınca kaçtık.”

Okan Karakuş da aynı ifadeyi tekrarladı. Ama iki şüpheli de saldırı anıyla ilgili detayları anlatırken tutarsız ifadeler verdiler.

Gizli tanık...

Gizli Tanık J.A. ise Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı’na verdiği ifadede Üney’in, hırsızlıktan sabıkalı Hüseyin Çaydavul ile Okan Karakuş’a Murat Sancak’a yapılan saldırıyı üstlenmeleri için 250 - 300 bin Euro para teklif ettiğini, cezaevinde bakma sözü verdiğini ve nasıl ifade vereceklerini öğrettiğini söyledi. Gizli tanık, eylem günü çekilen görüntülerden saldırıda kullanılan otomobildeki Fatih Sekman’ı, Turgut Güney’i ve Serdar Bekir Orhan’ı teşhis etti.

Çeteden gözaltına alındılar

Sancak’a yönelik saldırıyla ilgili Turgut Üney ve Fatih Sekman ekim ayında, Şişli ve Bahçelievler’de lüks otomobil gasp eden bir çeteye yönelik operasyonda Sercan Bulduk, Murat Danabaş, Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş ile birlikte gözaltına alındı. Toplam 14 suç kaydı, 8 de aranma kaydı çıkan Hüseyin Çaydavul, toplam 9 suç kaydı ve 3 aranma kaydı bulunan Okan Karakuş ve 10 suç kaydı ile kasten öldürme suçundan aranması bulunan Sercan Bulduk tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Lüks otomobil gaspıyla ilgili yeterli delil bulunmayan Turgut Üney ve Fatih Sekman ile Murat Danabaş ise serbest kaldı. Turgut Üney ile Fatih Sekman daha sonra Murat Sancak’a saldırı olayıyla ilgili yeniden gözaltına alındı.

"Terör" denmişti

Saldırıdan sonra başta Star olmak üzere bazı gazetelerde saldırının önce terör kaynaklı olduğu iddia edilmişti. Faillerin yakalanmasından sonra ise saldırının arkasında "paralel yapı" olduğu öne sürülmüştü. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nden o dönem yapılan açıklamada ise “Saldırıyı gerçekleştirenlerin ilimizdeki ‘kriminal’ bir grupla iltisaklı (bağlantılı) kişilerden oldukları anlaşılmıştır” denilmişti.

Saldırganlar neyle suçlanıyor

Turgut Üney: Üç kez ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘suç üstlendirmeye azmettirme’ ve ‘ruhsatsız silah bulundurmak’tan 40 yıldan 65 yıla kadar hapis.

Serdar Bekir Orhan: Üç kez ‘tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’, ‘ruhsatsız silah bulundurma’ suçlarından 40 yıldan 63 yıla kadar hapis.m Fatih Sekman: Üç kez ‘tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan 39 yıldan 60 yıla kadar hapis.

Zeki Yılmaz: ‘Tasarlayarak öldürmeye azmettirme’ suçundan 13 yıldan 20 yıla kadar hapis.

Hüseyin Çaydavul ve Okan Karakuş: ‘Suçu üstlenme’ suçundan 2 yıla kadar hapis.