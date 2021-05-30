Murat Sancak'tan Peker'in iddialarına yanıt: Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı

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MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in hakkındaki iddialarına ilişkin olarak, "Berat Albayrak evime hiçbir zaman gelmedi, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı" yanıtını verdi.

Sancak Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, "Berat Albayrak’ın saklanmaya ihtiyaç duyacak bir durumu yok.Ayrıca o kişinin tabiriyle telefon sinyalinden bakılabilir. Evime hiçbir zaman gelmedi, gelse başımın üstünde yeri var, ağırlamaktan şeref duyarım. O şahsın yine kendi hassasiyetiyle cevap veriyorum, Suriye'de bir kibrit çöpü ticaretim olmadı ve 2 kız çocuğumun boğazından öyle olmayan bir ticaretten bir damla su bile girmedi, Allah'a çok şükür. Hiç bir şey gizli kalmaz, doğruysa ortaya çıkar bir düşünün yalansa o zaman ne diyeceksiniz?Adama haksızlık ettik diyeceksiniz. Peki ben hakkımı helal ede miyim? O zaman geldiğinde yine burdan yazarım.ortaya atılan bir iddianın doğru olmayabileceğini hesaba katın" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından nerede olduğu tartışılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak'ın Beylikdüzü Hadımköy'deki evinde kaldığını öne sürdü.

Peker 8. videoda, "Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak’ın evi var Hadımköy Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor, beraberler." dedi.

Peker, Suriye'de ticaret yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı'ndan Metin Kıratlı'ya 'başvurulması'; Murat Sancak ve Ramazan Öztürk gibi isimlerden de 'onay' alınması gerektiğini savundu.

TIKLAYIN | Sedat Peker: Berat Albayrak, Murat Sancak'ın Beylikdüzü'ndeki evinde kalıyor

Murat Sancak kimdir?

Murat Sancak, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın yeğeni. MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüten Murat Sancak, Adana Demirspor'un başkanlığını da yapıyor. 2014-2017 yılları arasında Star Medya'nın başkanlığını yürüttü.

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