Sedat Peker: Berat Albayrak, Murat Sancak'ın Beylikdüzü'ndeki evinde kalıyor

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Organize suç örgütü lideri Sedat Peker, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan istifa etmesinin ardından nerede olduğu tartışılan Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Berat Albayrak'ın, MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Murat Sancak'ın Beylikdüzü Hadımköy'deki evinde kaldığını öne sürdü.

Peker 8. videoda, "Berat Albayrak nerede biliyor musunuz? Hep arıyorsunuz ya. Murat Sancak’ın evi var Hadımköy Beylikdüzü taraflarında. Orada kalıyor, beraberler." dedi.

Peker, Suriye'de ticaret yapabilmek için Cumhurbaşkanlığı'ndan Metin Kıratlı'ya 'başvurulması'; Murat Sancak ve Ramazan Öztürk gibi isimlerden de 'onay' alınması gerektiğini savundu.

Murat Sancak kimdir?

Murat Sancak, AKP’ye yakınlığıyla bilinen Ethem Sancak’ın yeğeni. MT Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi görevlerini yürüten Murat Sancak, Adana Demirspor'un başkanlığını da yapıyor. 2014-2017 yılları arasında Star Medya'nın başkanlığını yürüttü.

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