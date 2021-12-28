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Spor

Murat Sancak'tan Mario Balotelli ve Galatasaray açıklaması: 10 milyon euro varsa görüşürüz

Galatasaray'ın Mario Balotelli'yi transfer edeceği yönündeki iddialara Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'tan yanıt geldi

28 Aralık 2021 14:20

Süper Lig'de Adana Demirspor formasıyla çıkış yakalayan Mario Balotelli için farklı iddiaları ortaya atıldı. Başkan Murat Sancak iddialara açıklık getirdi.

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Beyaz TV'de yaptığı açıklamada "Kulağımıza gelen bir şey yok. Benden oyuncu almak kolay mı?" dedi.

Mario Balotelli'nin kısa bir süre önce yaptığı Fatih Terim paylaşımının hatırlatılması üzerine Murat Sancak "Mario'nun, Fatih Terim'e saygısı var. Ona destek vermek için paylaşım yaptı." ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki İtalyan golcünün Türkiye'de başka bir takıma gidemeyeceğini söyleyen Murat Sancak "Balotelli, Türkiye'de hiçbir takıma gitmez. Sadece 'Ben git' dersem gidebilir. Onun dışında gidemez. Mario'yu şu an bırakır mıyım? Süper Lig'in en iyi oyuncusu." açıklamasını yaptı.

"10 milyon euro"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ayrıca "Paraları varsa, Mario Balotelli için görüşlebiliriz. 10 milyon euro varsa, görüşürüz. Bize teklif gelmedi. Zaten bırakmak gibi bir düşüncemiz de yok." dedi.

Adana temsilcisinin sezon başında kadrosuna kattığı İtalyan yıldız, ligin ilk yarısını 18 maçta 7 golle tamamlamayı başardı.

Öte yandan tecrübeli golcü, 7 golün yanı sıra arkadaşlarına da 2 gol pas verdi.

 

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