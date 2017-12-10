Murat Sabuncu: Ülke sevdamızı çalamadılar

CHP İstanbul Milletvekili Barış Yarkadaş, Silivri’de tutuklu bulunan Cumhuriyet gazetesi çalışanları ile Deniz Yücel’i ve ardından Maltepe’de tutuklu CHP vekili Enis Berberoğlu’nu ziyaret etti. Yarkadaş, Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu’nun görüşmede kendisine “Özgürlüğümüzü çaldılar ama memleket sevdamızı çalamadılar” dediğini aktardı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre CHP İstanbul Milletvekili Yarkadaş, Cumhuriyet gazetesi tutuklu İcra Kurulu Başkanı avukat Akın Atalay, Genel Yayın Yönetmeni Murat Sabuncu, muhabiri Ahmet Şık ve muhasebe çalışanı Emre İper ile CHPli milletvekili Enis Berberoğlu ve De Welt muhabiri Deniz Yücel’i cezaevinde ziyaret etti. Silivri ve Maltepe Cezaevi ziyareti sonrası açıklama yapan Yarkadaş, “Başta tutuklu milletvekilimiz Enis Berberoğlu olmak üzere, gazeteci Akın Atalay, Murat Sabuncu, Ahmet Şık, Emre İper ve Deniz Yücel’in sağlıkları da moralleri de çok iyi. Cezaevinde neden bedel ödediklerini biliyorlar. Demokrasi, hak, hukuk ve adalet için bedel ödüyorlar” açıklamasında bulundu.

Hak ihlalleri arttı

10 Aralık’ın tüm dünyada insan hakları günü olarak kutlandığını anımsatan Yarkadaş, “178 gazetecinin cezaevinde tutulduğu, 11 milletvekilinin siyaseten rehin alındığı, yüzlerce akademisyenin yargılandığı bir ülkede, insan haklarından söz etmek için saf olmak gerekiyor. Türkiye 10 Aralık’a demokrasi ayıbıyla giriyor. Ankara Yüksel Caddesi’ndeki İnsan Hakları Anıtı’nı bariyerle çeviren ve adeta tutuklayan iktidar, insan haklarının kırıntısını bile bırakmadı” ifadesini kullandı.

Cezaevlerinden çok sayıda hak ihlali şikâyeti geldiğine dikkat çeken Yarkadaş, AKP’ye de seslendi:

“İnsan, haklarıyla insandır. İnsanlık onuruna aykırı uygulamalara son verin.”

Memleket sevdalıları

Sabuncu’nun görüşme sırasında kendisine “Özgürlüğümüzü çaldılar ama memleket sevdamızı çalamadılar” dediğini de aktaran Yarkadaş, “Arkadaşlarımızın kalpleri, hukuksuzluklara rağmen 24 saat memleket için atıyor” dedi. Die Welt muhabiri Deniz Yücel’in, 10 Aralık itibarıyla tutukluluğunun onuncu ayına girdiğini belirten Yarkadaş, “Buna rağmen hakkında bir iddianame yok. Deniz Yücel neyle suçlandığını hâlâ bilmiyor” diye konuştu. Yücel’in görüşme sırasında “İddianamemi artık görmek istiyorum” dediğini de belirtti.