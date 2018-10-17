Murat Sabuncu T24'te

T24

Cumhuriyet Gazetesi Vakfı'nda yönetimin 7 Eylül'de değişmesinin ardından Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği'nden ayrılan Murat Sabuncu, T24 ailesine katıldı. Sabuncu'nun ilk yazısı, yarın yayımlanacak.

Günlük gazete, dergi, televizyon ve internet mecralarında mesleğinin her kademesinde çalışan Sabuncu, daha önce de yazdığı T24'te haber analiz ve yorumlar kaleme alacak, T24 Haber Merkezi'ne destek verecek.

Murat Sabuncu kimdir?

Murat Sabuncu, 1969 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi Bölümü'nden mezun oldu. Boğaziçi Üniversitesi'nde Genel İşletmecilik programına devam ederek sertifika aldı. İstanbul Ticaret Üniversitesi'nde Medya ve İletişim Sistemleri bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

Mesleğe ekonomi gazetecisi olarak başladı. Toplamda 14 yıl Milliyet gazetesinde çalıştı. Uzun süre Milliyet Ekonomi Servisi Müdürlüğü yaptı, ek yayınlar çıkartıp, yönetti.

Milliyet gazetesinden sonra Tempo Dergisi Genel Yayın Yönetmeni oldu. Dergicilik kariyeri kurucu yayın yönetmenliği yaptığı Fortune ile devam etti.

Skytürk televizyonunda yöneticilik yaptı, programlar hazırlayıp sundu.

2014 yılında Cumhuriyet Gazetesi Yayın Koordinatörü oldu. 1 Eylül 2016'da Cumhuriyet Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirildi. Bu göreve getirildikten 2 ay sonra tutuklandı, 17 ay Silivri Cezaevi'nde kaldı. Davada 7.5 yıl hapis cezası verildi. Cumhuriyet gazetesi yazarları ve yöneticileriyle birlikte yargılandığı davanın dosyası halen İstinaf Mahkemesi ve Yargıtay sürecinde.