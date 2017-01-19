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Murat Sabuncu, Hrant Dink için yazdı: Gerçek katillerin bulunmaması için her şey yapıldı

"Bizler, gazetecilik mesleğini yapmaya çalışanlar ise çok zor günler geçiriyoruz"

19 Ocak 2017 13:33

Murat Sabuncu*

 

Adınız anıldığında hep aynı fotoğraf geliyor aklıma. Bizim Şafak’ın (Pavey) doğum günü; Boğaz’da bir gezinti teknesi kiralanmış. Türk, Kürt, Ermeni, Çerkes, Arnavut, pek çok dost, kendi mutfaklarından hazırladıklarıyla, güle oynaya geziyorlar. Siz de kucağınızdan hiç indirmediğiniz torununuzla ve hep gülen yüzünüzle aramızdasınız. Bize evlat ve torun sevgisini anlatıyorsunuz.

Bu sizi son görüşüm. Bir dahaki sefer siz emeğinizle büyüttüğünüz Agos’un önündeki kaldırımda yatıyorsunuz. Biz, sizi sevenler karşı kaldırımda acıyla yanıyoruz. O gün bu cinayetin karanlık dehlizlerde kaybolmayacağını söyleyenler bugün hâlâ iktidardalar. Gerçek katillerin bulunmaması için her şey yapıldı. Bizler, gazetecilik mesleğini yapmaya çalışanlar ise çok zor günler geçiriyoruz. Mesela bu metni size elimle yazamıyorum. Çünkü yasak. Avukat arkadaşım Emek’in emeğiyle bu yazı dışarı çıkacak.

Cenazenizde ve tüm anmalarınızda Agos’un önünde arkadaşlarımızla var olmuştuk. Bu sene ne yazık ki orada olamayacağım ama Silivri’de hayal ettiğim bir duduğun, Civan Gasparyan’ın duduğunun sesinde sizi anacağım. Ülkemin güzel günlerine inancımla sizi, Tahir Elçi’yi hep saygıyla anacağım.

Silivri Cezaevi

* Bu yazı Agos'ta yayınlanmıştır

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