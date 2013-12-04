Murat Sabuncu, Artı 1 TV'nin Ankara temsilcisi oldu

Artı-1 TV'de yeni ekibe katılan son isim T24 yazarlarından Murat Sabuncu oldu. Can Dündar'la bir araya gelen Sabuncu, kanalın Ankara Temsilciliği teklifini kabul etti.

Uzun süre Milliyet'in ekonomi sayfalarını yöneten Sabuncu, Tempo ve Fortune dergilerinin Genel Yayın yönetmenliklerini yaptıktan sonra SkyTürk360'ta, kanal Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetimine geçene kadar yöneticilik yapmış, programlar hazırlamıştı.

Artı 1'de yeni yayın dönemi yeni isimlerle başlayacak. Kanalın anchormanliğini üstlenen Can Dündar, her akşam "Can'lı Gazete" ile ana haber bültenini sunacak. Can'lı Gazete, 9 Aralık Pazartesi akşamı başlayacak.

Kanalın Haber Koordinatörlüğü'nü Milliyet'in eski Yazı İşleri Müdürü ve Yayın Koordinatörü Tahir Özyurtseven üstlendi. Yayın yönetmenliğine CNN Türk'ün eski Haber Koordinatörü Yavuz Oğhan'ın getirildiği kanalda yeni yayın döneminde Mirgün Cabas ile Tuluhan Tekelioğlu da ekranlara dönecek. Galatasaray Üniversitesi öğretim üyelerinden Radikal yazarı Özgür Mumcu da, Artı 1'de program yapacak isimler arasında bulunuyor.