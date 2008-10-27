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Yaşam

Murat Özgörkey ölümden döndü

Özgörkey Şirketler Grubu sahibi Erdoğan Özgörkey'in büyük oğlu işadamı Murat Özgörkey Ferrari marka otomobiliyle bariyerlere çarptı. Özgörkey, kazadan yara almadan

27 Ekim 2008 02:00

İzmir'in Balçova İlçesi'nde Coca - Cola'nın halka arzından sonra Ege ve Akdeniz bölge faaliyetlerini bitiren Erdoğan Özgörkey Şirketler Grubu sahibi Erdoğan Özgörkey'in büyük oğlu işadamı Murat Özgörkey, direksiyon hakimiyetini kaybettiği Ferrari marka otomobiliyle bariyerlere çarptı. Özgörkey, kazadan yara almadan kurtuldu.
 
Kaza İzmir Çeşme Otoyolu, Levent Marina kavşağı yakınlarında meydana geldi. Kavşaktan çıkıp otoyola girdiği sırada işadamı Murat Özgörkey (42), direksiyon hakimiyetini kaybettiği 35 S 5575 plakalı Ferrari marka otomobiliyle bariyerlere çaptı. Kırmızı renkli spor otomobilin ön bölümünde, çarpmanın etkisiyle büyük hasar meydana geldi.

DURUMU İYİ

Ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Özgörkey'in durumunun iyi olduğunu açıklayan yetkililer, "Boynundaki yırtık dışında bir yerinde kırık yok. Ancak, yine de herhangi bir iç kanama tehlikesine karşı tetkikleri yapılıyor. 12 saat gözetim altında tutulacak" dediler. 

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