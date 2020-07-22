Murat Övüç: Sosyal medya fenomeninin verdiği röportaj Pınar Gültekin cinayeti sonrası büyük tepki çekti, Övüç 'hedef gösterildim, özür dilerim' dedi

Kadına karşı şiddetle ilgili olarak 'Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda' dediği röportaj Pınar Gültekin cinayeti sonrası gündem olan ve büyük tepki çeken sosyal medya fenomeni Murat Övüç, hedef gösterildiğini iddia etti ve özür dilediğini açıkladı.

27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesinin ardından Salı akşamı Türkiye'nin birçok farklı şehrinde protesto gösterileri düzenlemiş, sosyal medyada bu cinayete büyük bir tepki gösterilmişti.

Sosyal medyada Gültekin ile ilgili paylaşımlar yapılırken Murat Övüç'ün daha önce bir televizyon kanalına verdiği röportaj da gündeme geldi.

Sosyal medyada Övüç'ün 'Kadınlar erkeklerin bir adım arkasında durmalı' sözlerine büyük tepki gösterildi.

Övüç ise Instagram hesabından yaptığı açıklamada "Haftalar önce yaptığım ve şiddetin her türlüsüne ısrarla karşı olduğumu belirttiğim röportajın yalnızca bir bölümünü alıntılayıp, böylesine acı dolu ve hassas bir günde, planlanmışçasına yayınlayıp beni hedef gösterdiler" dedi.

Övüç, 'kadın bir adım geride olmalıdır' sözünü 'amacından çok farklı bir şekilde kullanılmış gibi yansıtıldığını' savundu ve "Özür dilerim. Kadına, doğaya, cinsel farklılıklara, çocuğa, hayvana yaşatılan her türlü şiddetin karşısında, iyiliğin yanındayım ömrümün sonuna kadar" diyerek devam etti.

Sosyal medyada ünlü isimlere tepki

Övüç'ün sosyal medyada dolanan röportajında, "Ne olacak bu kadınlar? Şiddete uğradık, tacize uğradık, bizi vurdular. Tutun dilinizi. Kadın her zaman erkeğin bir adım gerisinde olmak zorunda. Bizim kadınlar maalesef ki adama saydırıyorlar, küfür ediyorlar, gaza getiriyorlar. Erkekler de. Tabii ki şiddete karşıyım, hiçbir kadın şiddete maruz kalmamalı. Ama herkes de çizgisini bilecek" diyor.

Müzisyen ve oyuncu Yeşim Salkım ise Övüç'ün bu sözlerine tepki göstererek, "Takipçilerinin çoğu kadın malesef ve bu arkadaşın mesleği ne bilmiyorum, cinsel yönelimi beni ilgilendirmiyor; ama iki kız annesiyim ve bize kadınlığı öğretmek sana kaldıysa" dedi.

Pınar Gültekin ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yapan Haluk Levent ve Demet Akalın gibi sanatçılara da dün sözleri yüzünden tepki gösterilmişti.

Kalben ve Şevval Sam eyleme katıldı, İzmir'de müdahale oldu

Diğer yandan sanatçılar Kalben ve Şevval Sam ise Kadıköy'de kadın cinayetleri için düzenlenen eyleme katıldı ve birer konuşma yaptı. Pınar Gültekin için İzmir'de yürüyüş yapmak isteyen kadınlara ise polis müdahale etti.

https://twitter.com/KadinCinayeti/status/1285687525705691142?s=20

Çağdaş Hukukçular Derneği Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Çalışmaları Komisyonu, polisin gözaltına alınan kadınlara işkence uyguladığına dair bir paylaşımda bulundu.

Gazete Duvar'ın haberine göre en az 15 kadın gözaltına alındı.

Twitter'da paylaşılan görüntülerde yürüyüş yapmak isteyen kadınların zor kullanarak gözaltına alındığı görülüyor.