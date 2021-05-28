Murat Ongun'dan esprili paylaşım: Elini başına bağladın soruşturması loading

Fatih Sultan Mehmet Han Türbesi'ni ziyareti sırasında "ellerini arkadan bağladığı" gerekçesiyle hakkında ön inceleme yapılan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Mayıs Ayı Belediye Meclisi Toplantısı'nda bu kez ellerini başının arkasında bağlamış şekilde görüntü verdi. İBB Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medyadan “Elini başına bağladın soruşturması loading” sözleriyle göndermede bulundu.

İBB'nin 2020 yılı Faaliyet Raporu’nun görüşüldüğü Mayıs Ayı Meclis Toplantısı'na katılan Ekrem İmamoğlu, uzun süren görüşmeler sırasında bir ara ellerini başının arkasına bağladı.

İmamoğlu’nun çekilen bu fotoğrafını İBB Sözcüsü Murat Ongun sosyal medya hesabından paylaştı. Ongun, İmamoğlu’nun elleri başının arkasında bağlanmış fotoğrafını Twitter hesabından yayınlarken, üzerine “Elini başına bağladın soruşturması loading” yazdı. Sosyal medyada viral olan görüntü, İBB Meclisi Toplantısı'nda da espri konusu oldu.

TIKLAYIN: İmamoğlu'na "türbeye girerken ellerini arkadan bağladın" soruşturması!