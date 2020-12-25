Murat Ongun'dan Olay TV'nin kapatılmasına tepki: Demokrasi ve basın özgürlüğü adına utanç verici
25 Aralık 2020 22:10
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Olay TV'nin kapanmasına tepki gösterdi.
Murat Ongun'un Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:
"2021 yılı arifesinde, Olay TV’nin siyasi baskılarla yayın hayatına son verdirilmesi demokrasi ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Kanaldan yapılan açıklamada “Biz değil, ekranımızı karartanlar utansın.” denmiş. HİÇ SANMAM"