Murat Ongun'dan Olay TV'nin kapatılmasına tepki: Demokrasi ve basın özgürlüğü adına utanç verici

İBB Sözcüsü Murat Ongun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Olay TV'nin kapanmasına tepki gösterdi.

Murat Ongun'un Twitter hesabından paylaştığı mesaj şöyle:

"2021 yılı arifesinde, Olay TV’nin siyasi baskılarla yayın hayatına son verdirilmesi demokrasi ve basın özgürlüğü adına utanç vericidir. Kanaldan yapılan açıklamada “Biz değil, ekranımızı karartanlar utansın.” denmiş. HİÇ SANMAM"

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