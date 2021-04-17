Murat Ongun'dan A Haber'e: İBB güçlü finansal ve mali yapısıyla sizi kıskandırmaya devam edecektir

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, A Haber'in "İmamoğlu, İBB'yi 27 yıl sonra 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi" başlıklı haberine yanıt verirken, "İBB güçlü finansal ve mali yapısıyla sizi kıskandırmaya devam edecektir" dedi.

A Haber, "İmamoğlu, İBB'yi 27 yıl sonra 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi" başlık bir haber yayınladı. Haberde İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun "CHP'li İBB Yönetimi, yasal borçlanma limitlerini aştığı için İBB'yi 27 yıl sonra ilk kez 'borç dahi alamayacak' duruma getirdi. 2 yılda belediyenin borcunu 43 milyar 402 milyon liraya çıkaran İBB Başkanı, İstanbul için bugüne kadar algı ve şovdan başka ne üretti?" ifadeleri hatırlatıldı.

"İBB, sizi kıskandırmaya devam edecektir"

Murat Ongun, habere verdiği yanıtta, İBB'nin kasasında Haziran 2019'da 6 milyon lira, şimdi ise 6 milyar lirası bulunduğunu kaydetti. Ongun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Haziran 2019'da göreve geldiğimizde kasasında sadece 6 milyon lirası olan İBB'nin kasasında bugün 6 MİLYAR lirası vardır. Ayrıca önceki dönemden yansıyan 13 MİLYAR lira borç da ödenmiştir.

İBB güçlü finansal ve mali yapısıyla sizi kıskandırmaya devam edecektir."