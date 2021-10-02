Murat Muratoğlu: Ülkenin sistemi değişince yabancı yatırımcı nasıl kaçacağını şaşırdı

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, "Dünyada itibarı en kötü beş ülkeyi say deseler, ilk akla gelen isimlerden biri olduğumuza şüphe yok. Yalnızlaştırılıyor, izole ediliyoruz. Sebep? Kötü yönetim! Yan etkisi? Fakirleştirir!" dedi. Muratoğlu, Türkiye'nin risk priminin Nijerya'nın gerisine düşmesinin bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ekonomide yabancı yatırımcıyı ülkeden kaçırdığına işaret eden Muratoğlu yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"Yurt içinde kuyruğu dik tutmak için hedef koyarsın sonra da bunları tutmuş gibi anlatırsın ama yurt dışında para arıyorsan yediremezsin yabancı yatırımcılara… Gelmez istediğin para…

Yabancı yatırımcılar uzun süredir Türkiye'ye vebalı muamelesi yapıyorlar. Türkiye'nin adını dahi anmıyorlar.

Ülke sistem değiştirince nasıl kaçacaklarını şaşırdılar! Neleri var neleri yok hemen satıp savıp Türkiye'den uzadılar!"