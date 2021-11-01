Murat Muratoğlu: Tutmayacak duaya 'amin' demekten sıkılmadılar; fakirleşen bir ülke ne kadar yatırım yapabilir hiç düşünmüyorlar

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, ekonomi yönetimine ilişkin olarak "Planları şöyle… Faiz düşürülünce kur yükselecek… Bilmiyorlar mı? Her ne kadar 'kur yükselişi faiz düşürmemiz nedeniyle değil' deseler de bal gibi biliyorlar." Kur yükselince ihracat artacak… Neden? Türk malları ucuzlayacak." dedi.

"Muratoğlu, girdi maliyetlerinin dünyada belirlenen fiyatları var" diyerek yazısında şöyle dedi:

Metaller, kimyasallar, hammaddeler hemen hemen aynı fiyattan işlem görüyorlar.

Peki, girdi fiyatları ucuzlamıyorsa Türk malları nasıl ucuzlayacak? Emek! Dünyada neredeyse en ucuza çalışan işçiler ile yapılan üretimler. Bu sayede düşürülecek maliyetler…

İhracatın yanı sıra dünyanın en ucuz tatil destinasyonlarının başında Türkiye gelecek. Orta halli bir turist bile yiyip-içip, konaklayıp maaşının yarısını bile ödemeden tatil yapacak. Bol turist gelecek.

Haliyle döviz bollaşacak cari açık düşecek. Bunun vatandaşa ne faydası var derseniz, ölmez de sağ kalırsanız 4-5 yıla görürsünüz…

Tutmayacak duaya 'amin' demekten sıkılmadılar. Dünyadaki gelişmeleri hiç göz önüne almadan şanslarını deniyorlar. Tabii ki tutmayacak! Fakirleşen bir ülke ne kadar yatırım yapabilir hiç düşünmüyorlar"