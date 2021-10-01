Murat Muratoğlu: TL'nin 8 ayda yüzde 28 değer kaybına rekabetçi kur denmiyor; devalüasyon deniyor

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Merkez Bankası'nın faiz indiriminden sonra doların yükselmesine ilişkin olarak "Şubat ayında 7 lira olan doların 9 liraya çıkmasına, 8 ayda yüzde 28 değer kaybına rekabetçi kur denmiyor. Devalüasyon deniyor. Lakin bu kelimeyi sarf edince İktidarın imajı bozuluyor" dedi.

Muratoğlu, yazısında "Deniliyor ki, Amerikan Doları dünyada yükseldi. Bu rekor onun eseri… Bilinmiyor muydu yükseleceği? Yaz başından beri ekonomi ile ilgilenen herkes haykırdı. Merkez Bankası'nın kulakları mı kapalıydı? Neden Türk Lirası dünyanın en çok değer kaybeden parası? Pis terörist Amerikan Merkez Bankası…" ifadelerini kullandı.