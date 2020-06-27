Murat Muratoğlu: Şimdi ülke karantinadaki alışveriş merkezi gibi, bizimkilerin modu, giden gitsin sen şarkılar söyle…

Sözcü ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, bugünkü yazısında Türkiye'nin adalet sistemiyle ilgili eleştiriler getirerek bunun ekonomiye olumsuz etkisini kaleme aldı. Yabancı yatırımcıların Türkiye'den "koşa koşa kaçtıklarını" söyleyen Muraoğlu, bir zamanlar Volkswagen'in yatırım yapacağından bahsedildiğini hatırlatarak, "Bizimkilerin modu, giden gitsin sen şarkılar söyle" dedi.

Sorunun adalet sisteminin çökmesi olduğunu ifade eden Muratoğlu, "Keyfe keder yönetilen, bir gecede kararnamelerle kuralların değiştiği ülkede neye yatırımını yapıp, hakkını nasıl koruyacaksın? Nasıl adapte olacaksın?" diye sordu.

Muratoğlu devamında ise şunları kaydetti:

Baroların başkanlarına ülkenin başkentine sokmadan önce bir araba dayak atacaksın sonra “Gel Türkiye'ye yatırım yap” diye dünyayı tura çıkacaksın!

Geceler sabahsız ekonomi baharsız… Yatırımsız kalırsak büyüme olmaz yalansız… Gitme canım desek kalırlar mı bizimle? Durmazlar bu yönetim sistemiyle…

Sen kaçmasın diye gençlerini ülkede tutabiliyor musun? Onu söylesene… Bir kez olsun aynaya bak ve düşün, ben ne yapıyorum diye!

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