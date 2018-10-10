Murat Muratoğlu: Patron çıldırdı; bari herkese yüzde 10 indirim kuponu verilseydi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıkladı. Albayrak, yüzde 10 indirim kampanyası başlattıklarını söyledi. Sözcü yazarı Murat Muratoğlu Albayrak'ın açıkladığı programı köşesinde değerlendirdi.

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TIKLAYIN - Albayrak, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nı açıkladı

Yazar, program kapsamında 2 aylık yüzde 10 indirime gidildiğini belirterek, "Patron çıldırdı' diye bağırıp, kapıya 'Kapatıyoruz' pankartı asılsaydı daha etkili mücadele edilirdi! Bari herkese yüzde 10 indirim kuponu verilseydi. Enflasyonla mücadele falan değil bildiğin sezon sonu indirimi…"diye yazdı.

"Küçük esnaf dükkânı erkenden kapatacak"

Muratoğlu, enflasyon sepetinde olan maddelerin yüzde 10 indirime tabi olduğunu, bu sebeple enflasyonun geçiçi olarak aşağı çekileceğini savundu. Öte yandan Zincir marketlerin indirim kampanyası yapabileceğini ancak küçük esnafın dükkânı erkenden kapatacağını kaydetti. Yılbaşından beri meskenlerde yüzde 45, sanayide yüzde 72 zam yapıldığını hatırlatan yazar Muratoğlu, "Fedakarlıkta sıra hiç devlete gelmeyecek mi" sorusunu yöneltti.

Sözcü'den Murat Muratoğlu'nun "Patron çıldırdı!" başlığıyla (10 Ekim 2018) yayımlanan yazısının tamamını buradan okuyabilirsiniz