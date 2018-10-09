Albayrak, 'Enflasyonla Topyekûn Mücadele Programı'nı açıkladı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı'nı açıkladı. Albayrak bankaların 1 Ağustos'tan itibaren yüksek faizleri kredilerini %10 indireceklerini söylerken "Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabık kaldık" dedi.

Albayrak, sunumu sırasında 'enflasyonla mücadele' için bir site kurduklarını bildirirken, siteden indirilecek logoların dükkânlara asılarak harekete destek verilebileceğini bildirdi. Ancak bu site, Albayrak'ın konuşması sırasında çöktü.

Albayrak, 'küresel olarak çok büyük bir değişim olmadığı sürece' bu yıl yüzde 30 yakın zam yapılan doğalgaz ve elektrik fiyatlarında değişiklik yapılmayacağını ifade etti.

Albayrak’ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Aksiyon ve adımlarımız ile yürütülen etkin para politikası, kapsamlı YEP ile birlikte piyasanın beklentileri büyük ölçüde karşılanmıştır, oluşturulmak istenen endişe havasına izin verilmemiştir.

"Kurdaki oynaklık geride bırakıldı"

Kurdaki oynaklık yavaş yavaş geride bırakıldı, şimdi sıra fiyatlamalarda dengelenmeyi sağlamaktır. Önümüzdeki sürecin ilk fazı olan dengelenme süreci başlamıştır. Oluşan bu köpüğün artık dengelenme süreciyle birlikte aşağı yöne inme sürecinin başlaması gerekiyor.

Enflasyon yorumu: Kimse beklemiyordu

Eylül ayı enflasyon rakamları uzmanları da şaşırtacak bir oranda piyasa beklentileri üzerinde gerçekleşti, hiç kimse beklemiyordu, köpüğün neticesiyle karşı karşıya kaldık.

Fiyatlarda normalleşmenin sağlanacağı bir sürece giriyoruz. Ekonomi anlayışımızın temelinde insan var. Bizim ekonomi anlayışımızda topyekün milletçe kazanmak var.

81 milyondan 'omuz' desteği

Bugün spekülatif ataklarla fiyatlarda oluşan bu tablo kimsenin çıkarına değil. Bugün bu ortamda kar artırma amacıyla yapılacak her girişim kısa soluklu, yakın gelecekte çok daha büyük zararları beraberinde geçirecek adımlar olacaktır. Son bir haftadır iletişime geçtiğimiz tüm paydaşlarımız taşın altına elini koymayı bir ülke vazifesi olarak gördü. Tam paydaşların birlikte kazandığı bir tabloyu el birliğiyle oluşturacağız. Enflasyonla mücadele, fiyat istikrarı tek başına kurumların, bakanlıkların ya da devletlerin yürütebileceği bir mücadele değildir, 81 milyonun omuz vereceği bir mücadele olmazsa hep bir tarafı eksik ve yarım kalacaktır. Kamu olarak bizler de ne yapacağımızı tüm bu çerçevede çalıştık.

Yüzde 10 indirim

Bu hareketin firmalarımızı zora sokmaması, işsizliğin artamaması için neler yapılabilir, bunları çalıştık. Tüm ekip olarak tüm üretim, hizmet, tedarik ve perakende zincirlerindeki firmalarımızla görüşme yaptık, bu görüşmelerde büyük bir destek ve sahiplenme gördük. Tüm firmalarımızdan asgari yüzde 10 indirim yapmaları ve bu indirimi yıl sonuna kadar sürdürmeleri konusunda mutabık kaldık.

"İnternet sitesi kurduk"

Yıl sonu indirim dönemi, zaten bu indirimler yapılıyor falan değil, bu logo ile mücadele kapsamında yansıtılacak indirimler halihazırda yapılmasına kadar verilen indirim kampanyalarına ek olacak. Bu logo ile dükkanlarımızı, AVM'lerimizi süsleyeceğiz. Burada enflasyon sepetinde bulunan ürünlerin tüm markaları var. Bu mücadeleye sahip çıkın, omuz verin. Bu kapsamda bir internet sitesi kurduk. (enflasyonlamucadele.org)

Şartlı 'doğalgaz ve elektrik zammı' açıklaması

Tüm kurum ve paydaşlarla güçlü bir koordinasyon ortaya koyduk. Öncelikli olarak yine küresel olarak çok büyük bir değişim süreci olmadığı sürece elektrik ve doğal gaza yıl sonuna kadar zam yapmayacağız.

KDV indirimi

Bekleyen KDV iade ödenme süreçlerini çok ciddi hızlandırarak yıl sonuna kadar neticelendirmeyi taahhüt ediyoruz. 2019 başından itibaren KDV iade başvurularını, 10 gün içinde iade talebinin yüzde 50'sini ödeyecek bir süreci başlatacağız.

Bu normalleşme sürecine bağlı olarak bankalarımız da enflasyonla mücadeleye destek verecekleri yönünde bir irade beyanında bulundular.

Yüksek faizle kullandırılan kredilere yüzde 10 indirim

1 Ağustos'tan geçerli olmak üzere bankalarımız yüksek faizle kullandırılan kredilerin faiz oranlarında yüzde 10 indirim yapacaklarını taahhüt ettiler.

Hal yasası

Hal yasası Ekim ayında Meclis komisyonunda göreceğiz, böylece komisyonculuk kaldırılacak. Ürünlerin bozulmasını engellemek için yeni standartlar uygulayacağız. Gıda ürünlerinde fiyat dalgalanmasının ileri analitik yöntemler kullanılarak yakından takip edileceği ürün gözetim mekanizması için çalışmalar başladı.

"Fırsatçılıkla etkin mücadele edeceğiz"

Fırsatçılık ve stokçulukla etkin mücadele etmeye devam edeceğiz. Tüm vatandaşlarımızdan bu mücadeleye sahip çıkmalarını istiyoruz.

TBB: Finans sağlamaya devam edeceğiz

Programın açılış konuşmasını yapan Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Hüseyin Aydın, “Maliyetlerimizi daha da düşürerek, verimliliğimizi daha artırarak, nominal faiz hadlerinin daha aşağı seviyelerde oluşmasına katkı sağlamayı sürdüreceğiz. Enflasyonla mücadeleye destek vermeye devam edeceğiz. Bankalar olarak ekonominin finansmanı için kaynak bulmaya ve finans sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

TÜSİAD: Sorumluluk almaya hazırız

TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik de özetle şunları söyledi:

"İş dünyası olarak bu programın başarısı için fazlasıyla sorumluluk almaya, görevimizi yerine getirmeye hazırız. Enflasyonun kalıcı olarak sorun olmaktan çıkması gerekiyor.Enflasyonun düşürülmesi için en önemli iki adım, sıkı para politikası ve bunu destekleyecek tasarruf tedbirlerini içeren maliye politikasının sürdürülmesi. Sürdürülebilir güven ortamının dış ilişkilerde değeri bir hayli yüksektir, etkili bir dış politika ekonomimizi fazlasıyla güçlendirecektir."

Pakdemirli açıkladı: 50 ürüne 2 ay süreyle yüzde 10 indirim

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de şu konuşmayı yaptı:

"Tohumdan sofraya kadar giden yolda tüm verimsizlikleri ortadan kaldırmanın yolunu arıyoruz. Serbest piyasa ekonomisi tabii ki işleyecek ama zaman zaman regüle edici kuruluşlarla gıda arz güvenliğini sağlıyor olacağız. Çaykur yaklaşık 2 senedir zam yapmadı, yapmayacak. Ucuz et projesi devam edecek. Bugünden geçerli olmak üzere gübrede 35 üründe yüzde 10 indirim olacak. Sulama ürünlerine yönelik yüzde 10 indirime gidildi. Et ve Süt Kurumu tarafından üretilen 10 kalemde yüzde 10 indirim yapıldı, Atatürk Orman çiftliği ürünlerine de yüzde 10 indirim. Türkiye’de bana göre ekonomik kriz yok. Manipülasyon var."

Pakdemirli, Carrefour, BİM, Şok, Migros ve Metro isimli marketlerde 50 üründe 2 ay süreyle yüzde 10 indirim yapıldığını da bildirdi.

Varank: TL cinsinden kredilere yüzde 14 finansman desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da şu bilgileri verdi:

İşletmelerimizin kullanacakları TL cinsinden kredilerine %14’e kadar finansman desteği sağlayacağız. İhracat yapacak olan KOBİ’lere 200 bin dolara kadar 180 gün vadeli Libor oranında yeni bir destek veriyoruz. 200 bin dolara kadar olan destekle yaklaşık 3 milyar liralık finansmana erişim imkanı sağlıyoruz.

KOSGEB tarafından destek kararı alınan üç farklı programla toplamda 1 milyar liralık makine ve teçhizat yatırımına %25’e kadar ilave destek sağlayacağız.Cari Açık verdiğimiz, orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün gruplarına yönelik yeni ve bütüncül bir yerlileştirme programını ilan edeceğiz.

(Çari açığa neden olan ürünler) Yerlileştirme programı kapsamındaki ikinci çağrımızda, en az 1,5 milyar liralık yeni yatırıma destek vereceğiz. Cari açığı azaltmak için, “Proje Bazlı Teşvik Programı” vasıtasıyla, yüksek katma değerli stratejik üretimi destekliyoruz.

Belgelendirme ücretleri, tasarım, marka ve patent tescil hizmetleri için ilan ettiğimiz %25 indirim, 2019 sonuna kadar devam edecek. Politikalarımızın ortak özelliği, yatırım, üretim ve girdi maliyetlerini düşürmektir.