Murat Muratoğlu: Paris İklim Anlaşması için verilecek 3 milyar dolarla yeni bir saray yapar, artanı ile de ağaç dikeriz

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye'nin Paris İklim Anlaşması'nı Meclis'te onaylayacak olmasını köşesinde değerlendirdi. Muratoğlu, "Bazı gelişmeler oldu. Dünya Bankası, Almanya ve Fransa 3 milyar dolarlık kredi vadetti. Avrupa Kalkınma ve Yatırım Bankası da işin içine girdi. Hibe kapsamı genişletildi" diyerek yazısında şöyle dedi:

"Bu dönüşüm için uzmanlara göre Türkiye'nin en az 50 milyar dolar harcaması gerekli…

Yeni açıklanan Orta Vadeli Program'a bakıyoruz. Yeşil mutabakatın adı var, parası yok.

Boşver… Acelesi yok ki! Emisyon azaltma beyanları her 5 yılda bir verilecek. İyileştirmeler bu süreç aralarında gözlenecek.

En erken 2026'da denetimler başlayacak. Yaklaşık 25 yıl boyunca devam edecek ve 2050'ye kadar sürecek

Türkiye ne zaman ve ne kadar sera gazı azaltım taahhüdünde bulunacağına kendisi karar verecek. Parayı da veriyorlarsa o zamana kadar kim öle kim kala?

O parayla yeni bir saray yapar, yepyeni son model bir uçak alır, artanı ile de ağaç dikeriz. Fidan ihalesini de yandaşa veririz. Sahi Kanal İstanbul için kaç ağaç kesilecekti? En az 200 bin mi? Unutmayın, sorarlarsa en çevreci biziz… Biz!"