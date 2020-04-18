Sözcü'nün ekonomi yazarı Murat Muratoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'nin yüzde 85 hissesini satın aldığı JCR (Japan Credit Rating Agency) Avrasya'nın Türkiye'nin kredi notunu düşürmesini değerlendirdi.

"Bir anlamda bizim ortak bile ortak olduğu ülkeye güvenmeyip, ekonominin beter durumda olduğunu, hatta görünümü negatifte tutarak daha da beter hale gelebileceğini söyledi" diyen Muratoğlu, Moody's'in son kararını da hatırlatarak, "İstisnasız bütün kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürmeye doyamıyor. Ülke zaten 'yatırım yapılamaz' seviyesinde, “çöp” kategorisine, adamlar daha neyini düşürüyor?" ifadelerini kullandı.

Murat Muratoğlu, "Ortağımız bile ekonomimize ‘çöp’ dedi!" başlıklı yazısında şunları kaydetti:

Geçen hafta Japon kredi derecelendirme kuruluşu JCR, Türkiye'nin kredi notunu düşürdü. Haber bile olmadı.

Bilindik dış güçler… Faiz lobisi… Dış mihraklar… Ajanlar… Provokatörler… Diyeceğim ama…

İşin ilginci ne biliyor musunuz? Türkiye Bankalar Birliği, JCR Avrasya'nın yüzde 85 hissesini kurucu ortaklarından satın almış, JCR (Japan Credit Rating Agency) ile mevcut ortaklığın devam ettirilmesi konusunda anlaşmaya varmıştı. Yani kurum bizim ortağımızdı!

Bir anlamda bizim ortak bile ortak olduğu ülkeye güvenmeyip, ekonominin beter durumda olduğunu, hatta görünümü negatifte tutarak daha da beter hale gelebileceğini söyledi. Nankör! Hisseleri bize satıp parayı sayarken iyiydi ama değil mi?

Açık açık diyorlar ki; “uçuruma gidiyor sizin ekonomi!” Japon'un bizimle ne derdi olabilir ki?

Hadi bir tanesi hakkımızda kötü konuşsa eyvallah… Diyeceğim ki Türkiye'ye gıcığı var! Organize olmuşlar hepsi aynı anda “Türkiye taklaya geldi” diyor.

İstisnasız bütün kredi derecelendirme kuruluşları Türkiye'nin notunu düşürmeye doyamıyor. Ülke zaten “yatırım yapılamaz” seviyesinde, “çöp” kategorisine, adamlar daha neyini düşürüyor?

Nitekim bu nifak tohumlarından notumuzu düşürmeye doyamayan Moody's, öyle bir rapor yazmış ki, anlatsan ilkokul çocuğuna, o bile diyecek eyvah!

Rapor; “Bir maniniz yoksa müsait bir zamanda geleceğim yine notunuzu düşürüp gideceğim” tadında…

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