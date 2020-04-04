Murat Muratoğlu: Niye "Biz bize yeteriz"diyorlar biliyor musunuz, başkanlık sistemi zengin kalkışı yaptı!

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Koronavirüs salgınına karşın, "Biz bize yeteriz" sloganı ile başlattığı bağış kampanyasına eleştirilerde bulundu.

Muratoğlu, "Niye 'Biz bize yeteriz' diyorlar biliyor musunuz? Yabancılar anasının gözü… Bu olacakları birkaç yıl önce gördü. Başkanlık sistemi ile ülkenin yönetilemeyeceğini anladı. Tası tarağı toparladı. Zengin kalkışı yaptı. Ülkeden kaçtı" ifadelerini kullandı.

Muratoğlu bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

Böyle bir ortamda elektrik faturalarının erteleneceğine inanmak için hayli saf olmak gerekir. Peki neden?

Şöyle anlatayım; Türkiye hızlı büyüyecek, fabrikalar kurulacak zannıyla büyük enerji açığımızın olacağı hesaplandı. Ülkede çiğ köfteci gibi elektrik santralleri kuruldu.

Neredeyse her holding, bütün büyük inşaat şirketleri bu işe girdi. Enerji sektörünün yüzde 85'i özel sektöre geçti. Geçerken ballı pasta zannedildi. Yandaşlar ihalelerin çoğunu kaptı. Son pişmanlık faydasızdı!

İhtiyacın çok üzerinde yatırım yapıldı. Dünyada enerji fiyatları da yarı yarıya ucuzlayınca zararlar büyüdü. Keza dağıtıcılar. Milyarlarca dolara aldıkları ihalelerin paralarını çıkartamadılar.

Yaklaşık 30 milyar dolarlık teşvik verildi. Az buz değil, 95 milyar dolarlık yatırım yapıldı. Krediler hep döviz cinsinden alındı. Dolar arttı, gelirler artmadı. Şirketler battı!

Vatandaş da bu işten nasibini aldı. Düzenli olarak yapılan zamlar, getirilen ekstra vergiler… Hiç biri milleti fakirleştirmekten başka işe yaramadı.

Geçmediğiniz köprünün, kullanmadığınız yolun, yanaşmadığınız limanın paraları maaşlarınızdan kesilen vergilerinizle ödeniyor. Görmüyorsunuz diye gıkınız çıkmıyor!

Şimdi cebinizden verirken mi canınız acıyor? Acı iyidir, insana yaşadığını hissettirir!

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