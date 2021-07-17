Sözcü yazarı Muratoğlu: Bence Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği de pay talep etmeli; internete girmenin TRT ile ilgisi neyse, damızlık sığır yetiştiricileri daha az değildir

Sözcü yazarı Murat Muratoğlu, TRT’yi eleştirdiği bugünkü yazısında, “Bence Türkiye Damızlık Sığır Yetiştiricileri Merkez Birliği de bandrol bastırıp pay talep etmeli. İnternete girmenin TRT ile ilgisi neyse, damızlık sığır yetiştiricileri daha az değildir. Hiç değilse toplanan paralarla ülkede belki sığır yetişir” dedi.

“Yanlış anlaşılmak istemem. Kurum elektrik payı veya bandrol ücretlerinden para almasın demiyorum. Komple kapatılsın, TRT diye bir kanal olmasın diyorum” diyen Muratoğlu, devamında şunları kaydetti:

“Hâlâ TRT'yi savunan insanların olması… Ne bileyim, bunca yıl körü sevsen gözleri açılırdı. Bulmuş parayı harcamasın mı? TRT'nin nereye, ne kadar harcama yaptığı soruldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay TRT'nin harcamalarının “ticari sır” olduğunu açıkladı. Paranın nereye harcandığını açıklamadı!

Bana elektrik abonelerinden TRT payı alınmasına dair bir tane bahane uydursanıza… Kimlerin cebine akıyor bu para? Yazlık sarayı savunarak göze girip yönetime atanan yandaş maaşlarına… Yahu bu kanal, İstanbul seçimlerinde AKP daha fazla ezilmesin, üç beş oy gelsin diye parti çıkarları için Osman Öcalan ile röportaj yapıp “Kürtler için CHP'nin hiçbir projesi yoktur” dedirtti… Yayında terörist mektubu okudu… Sonra da çıkıp yerli, milli, şehitler diye maval okudu. Neyi anlatıyorsunuz?”

“Kurum kara delik gibi…”

Kurumun kara delik gibi olduğunu söyleyen Muratoğlu, “Baktılar, olmayacak, TRT için bir yasa çıkarttılar, içine ne varsa kattılar. Nasıl da uyanıklar! “İnternet üzerinden yayın alan” tabirini de araya kaynattılar. Sadece telefon ve bilgisayarların internete bağlandığını düşünüyorsunuz ama gelecek 10 yıl içinde evinizde bu haracın kesileceği en az 15 cihaz olacak. Kim bilir kaç yandaş kaçıncı maşını alacak…” ifadelerini kullandı.

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