İsmail Saymaz: Benden alınan vergiyle TRT'nin Trol Radyo ve Televizyon Kurumu olarak işlev görmesini istemiyorum; ya TRT'yi geri verin ya vergilerimizi!

Sözcü yazarı İsmail Saymaz bugünkü yazısında TRT’ye yapılan atamaları eleştirdi. “Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bir trol atandı, sıra TRT'ye geldi” diyen Saymaz, “Vatandaş olarak benden alınan vergiyle propaganda yapılmasını… TRT'nin Trol Radyo ve Televizyon Kurumu olarak işlev görmesini istemiyorum. Ya TRT'yi geri verin. Ya vergilerimizi” diyerek sitem etti.

TRT'ye yönelik atamalar ve yönetim yapısına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmış; görev süresi sona eren TRT Genel Müdürü İbrahim Eren'in yerine Mehmet Zahid Sobacı atanmıştı. Yeni TRT Yönetim Kurulu Başkanı ise Prof. Dr. Ahmet Albayrak olmuştu. Yeni Yönetim Kurulu'na Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in oğlu Doç. Dr. Oğuzhan Bilgin ile Sabah yazarı Hilal Kaplan da girmişti.

Söz konusu görevlendirmelere tepki gösteren İsmail Saymaz, bugünkü köşesinde şunları kaydetti:

Ak-Trol kavramı, 2013 yılındaki Gezi Parkı günlerinden sonra hayatımıza girdi. AK Parti, sosyal medyada muhalefeti etkisiz kılmak için trol ordusu kurdu… Muhalefeti etkisiz kılmak için trol ordusu kurdu. Maaşla çalıştırılan ordu bir virüse dönüşerek, ilkin partinin dilini, sonra bünyesini ele geçirdi. AK Parti'nin yeni Merkez Karar Yürütme Kurulu'nda trol siyasetçiler görevlendirildi. Bu kadarla kalsa iç meselesi denilip geçilebilirdi. Türkiye, parti-devlete dönüştüğünden trol virüsü kamuya yayıldı. Troller müsilaj gibi devleti sardı.

Örneğin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bir trol atandı. Sıra TRT'ye geldi. ‘Pelikan' adlı trol topluluğunun kurucusu olan bir kadın yazar, SETA adlı strateji araştırma kuruluşunun çalışanı ve bir bakanın oğlu meslek deneyimleri olmamasına rağmen TRT yönetimine atandı. Oysa TRT Kanunu'nun ‘Yayın Esasları' başlıklı beşinci maddesinde şöyle deniyor:

“Tek yönlü, taraf tutan yayın yapmamak ve bir siyasi partinin, grubun, çıkar çevresinin, inanç veya düşüncenin menfaatlerine alet olmamak.”

TRT, yasasını çiğneyerek, yurttaşlardan elde ettiği gelirle iktidarın basın-propaganda bürosu olarak çalışıyor. Kadrosunun liyakatsiz gazetecilerle doldurulması yetmezmiş gibi iktidarı övmekten başka bir niteliği olmayan partizanların arpalığına çevriliyor.

Vatandaş olarak benden alınan vergiyle propaganda yapılmasını… TRT'nin Trol Radyo ve Televizyon Kurumu olarak işlev görmesini istemiyorum. Ya TRT'yi geri verin. Ya vergilerimizi.

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