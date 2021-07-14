Saadet Partisi'nden TRT videosu: Bu kasaba hepimizin, şerifin değil!

Saadet Partisi sosyal medya hesaplarından yayınladığı videoda, iktidara yakın isimlerin yer aldığı yeni yönetim kurulunu açıklayan TRT’yi “Bu kasaba hepimizin, şerifin değil!” diyerek eleştirdi.
Yayınlanan videoda günden güne tarafsızlığını kaybeden TRT’nin vergilerle ayakta duruyor olmasına rağmen iktidarın yayın organı haline getirilmesine; TRT ile özdeşleşen “Western Filmleri”ne gönderme yapılarak dikkat çekildi.
Saadet Partisi #TRTkasabası etiketiyle yaptığı paylaşımda; TRT Payı, TRT Bandrol Ücreti adı altında toplanan vergilerden elde edilen gelire vurgu yaptı.