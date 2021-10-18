Murat Muratoğlu: Merkez Bankası'nın bağımsızlığı lüks değil, gerekliliktir

Sözcü gazetesi yazarı Murat Muratoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na "Merkez Bankası’nın bağımsızlığını tartışıyorsun. Merkez Bankası Başkanı sana randevu istediğin gün randevu verdi. Bağımsız olmamış olsaydı sana bu randevuyu vermeyebilirdi" sözlerini değerlendirdi. Muratoğlu "İşte şimdi bulmacanın parçaları bir araya geldi. Merkez Bankası'nın bağımsızlığını meğer 'randevu vermek' sanıyormuş" dedi. Muratoğlu yazısının ilgili bölümünde şöyle dedi:

"Merkez Bankası'nın adında 'banka' kelimesinin geçtiğine bakmayın. Banka değildir! Karar alma merciidir. Fiyat istikrarını sağlar, finansal istikrarı takip eder.

Ülkenin para politikasını yönetir. Mali piyasaları izler. Düzenleyici tedbirler alır. Kur rejimini ayarlar. Gerektiğinde müdahale eder. Ülke adına altın ve döviz rezervleri biriktirir.

Bağımsızlık lüks değil, gerekliliktir!"